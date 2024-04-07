上回講到，中美元首日前舉行視像會議，南海問題似是主菜。事實上，中菲雙方艦艇最近在南海的對峙「碰瓷」愈見激烈，隨時會擦槍走火，出現人命傷亡，引起區內外國家高度關注。

眾所周知，菲律賓本身的政經及軍事實力薄弱，即使相對較強的海軍也難與中國解放軍匹敵，靠的是美國在背後撐腰。美國印太司令部司令早前出席國會聽證會揚言，如果中菲海上衝突導致有菲國軍人死亡，菲方便可援引《美菲共同防禦條約》，要求美國出兵相助。但中方未有被此嚇倒，繼續強硬回應菲方的侵權挑釁行為，令人憂慮繼俄烏及以巴戰事後，南海將爆發另一場熱戰，並且可能是中美兩個當今世界大國的首次直接軍事衝突。

正如此前分析，與其他東盟國家不同，菲律賓經濟對中國的依賴程度相對較低。上任總統杜特爾特改行親中政策，原本期望可大幅加強雙方的經貿關係，但碰巧遇上世紀疫情和中國經濟放緩。反倒是中美貿易戰不斷升級，某程度令菲國的本土和轉口貿易受惠，增強了小馬可斯轉軚親美抗中的決心。

美國借助菲律賓箝制中國，除了希望在軍事上聯同日本、台灣和澳洲形成對華海上包圍網，另一重要作用是離間中國與東盟愈趨緊密的合作關係。印尼當選總統普拉伯沃未就職便獲邀訪華，可見中國有多心急。然而，美國現已被俄烏及以巴戰事弄得焦頭爛額，加上總統選舉臨近，拜登政府會願意在此時此刻與中國正面衝突嗎？從今次美國邀約舉行習拜視像對話，以及菲方事後宣稱會調整在南海的策略觀之，美國明顯在「淆底」。當大家發現狐假虎威的「虎」原來是紙造的，手握「二仔底」的小馬可斯隨時「偷雞唔到蝕把米」。