正論：電動車政策亂象　衍生劏車場擾民

今屆政府推行政策，譬如本月22日即將實施首階段管制即棄餐具措施，可是有不少食肆依然未作好「走塑」準備；至於垃圾徵費「先行先試」實施了逾一星期，仍見諸多甩漏；垃圾徵費大大話話討論了10多年，實施日期一拖再拖，目前仍在討論是否擱置，有關部門決而不行確令人氣餒，究竟政府推行政策是否必定亂象叢生？

果不其然，政府近年大力推動電動車政策，最新電動車「一換一」計劃延期兩年至2026年3月31日。車主安排拆毀及取消其名下的一輛「舊私家車」的登記，然後再以其名義首次登記一輛「替代電動私家車」，而這個過程車主需要將車交由俗稱「劏車場」的拆車場處理，過去數年這些場所生意不俗，除更換電動車的車主外，坊間亦接納直接將舊車變成車輛拆毀證明書（俗稱「劏車紙」）再轉售，每張轉售價可逾萬元。

利之所在，難怪元朗錦田一帶成為劏車場集中地；本報近日接獲市民舉報，稱近期在八鄉馬鞍崗村有一片原屬農地的空地，被人用作劏車場，內裏堆積大量待拆廢車以及擺放了多架大型機械，機油滲漏染污土地，直指有人違規改變土地用途，對居民及環境造成不良影響。有關舉報並非無的放矢，規劃署證實相關車場違反土地用途。

本報就相關地點及規劃用途向規劃署查詢，規劃署證實沒有接獲相關地點改劃作拆車場的申請。發言人指，有關地點位於元朗錦田，在《錦田南分區計劃大綱圖》（下稱《大綱圖》）劃為「農業」地帶。根據規劃署法定圖則詞彙釋義，用於把汽車拆毀並留起有用零件的地方屬於「拆車場」用途。而據《大綱圖》的註釋，「拆車場」於「農業」地帶內並不屬於第一欄或第二欄用途，而於任何土地或建築物的臨時用途或發展，如為期不超過3年，須向城規會申請規劃許可。根據紀錄，城規會沒有接獲有關地點的規劃申請。換言之，即係違規經營「拆車場」。規劃署近日派人員到場地視察，發現有關地點有存放汽車及汽車零件，屬《城市規劃條例》下的違例發展，已向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止有關地點的違例發展，並會繼續跟進個案。除上述地點外，署方在過去一年收到一宗投訴拆車場的個案，同樣位於錦田南，規劃監督已向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止有關地點的違例發展。

從以上違規「劏車場」亂象，有議員坦言，現時政府大力推動電動車，車主將舊車交往劏車場處置，並換取名額去購買電動車的風潮盛行，造就劏車場需求大增，不排除有人見有利可圖而非法改劃土地用途，建議相關人士必須通過正規申請改劃，否則投資金錢後卻被人舉報違規，最終只會得不償失。有學者亦指出，一換一計劃原意是環保，若政府監管不嚴，令非法劏車場驟生，反而會造成噪音及環境污染，變相不環保，故促請有關部門要主動巡查，不要有人投訴才後知後覺，強調有關部門在監管及執法上責無旁貸，發現有人違規亦應從嚴處理。「為之於未有，治之於未亂」，政府施行政策，若思慮周全些，當可杜絕許多不必要的甩轆和衍生的亂象！