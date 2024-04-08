巴以戰爭正打得難解難分、沒完沒了，伊以戰爭又迫在眉睫。幾日前以色列空襲了伊朗駐敍利亞大使館，等於侵犯伊朗國土，宣布向敍利亞發起戰爭。

伊朗立刻宣布不會對此置之不理，定會作出還擊和報復。伊朗革命衞隊司令更表示：「我們勇敢的士兵將懲罰猶太復國主義者政權」，現在伊朗向以色列開打的決定權，在伊朗最高精神領袖哈梅內伊手中。不少輿論相信，哈梅內伊會像2020年為了報復，下令對美國駐伊拉克的軍事基地發動大規模導彈攻勢那樣，很可能從伊朗本土發射導彈、無人機攻擊以色列和各地的軍事目標，這將會導致中東爆發全面戰爭。

以色列的轟炸就是在挑起伊以戰爭！它為甚麼要這樣做？巴以戰爭打了大半年，哈馬斯武裝還在頑強抵抗，周邊的抵抗組織更是愈戰愈勇，整個戰場局勢、政治局勢、國際局勢都對以色列不利，勝負未定。以色列在這場戰爭中，表現出的種族主義兇殘、濫殺、屠滅和野心天怒人怨，遭聯合國、國際社會不斷強烈譴責聲討，以色列的戰爭能力也受到極大損耗，美國、歐洲朝野輿論對以色列的兇狠殘暴、反人類罪行皆不以為然，除了拜登政府還在說一套、做一套，「變相」支持內塔尼亞胡政府，西方國家鮮有「同情」、「理解」以色列的。

眾所周知，戰爭打下去，將極大地危害歐洲的利益，導致中東地區動盪不安。這種形勢下，以色列還要擴大巴以戰爭、挑起伊以戰爭，不知內塔尼亞胡政府是吃錯了藥，還是神經自行錯亂還是野心膨脹，高估自己昏了頭？這個世界要大亂，一個國家要惹大禍，必定會生出許多不可理喻、違背常理的瘋狂舉動。伊以戰爭真的爆發，必會給已經因為俄烏戰爭、巴以戰爭搞得亂七八糟的世界注入新的更大的亂流，掀起狂風惡浪。下場最危險、最悲慘的當屬以色列，看它那個瘋狂勁兒，會不會使用核武器？