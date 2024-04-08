中東火藥庫急劇升溫，導火線是以色列，始作俑者是美國。以巴戰爭愈演愈烈，回教武裝組織不斷在周邊發動反擊，胡塞武裝對紅海的施襲，便令美以兩國頭痛不已；還有美軍在中東軍事基地不斷受襲，死傷不少，俱是親伊朗組織所為。早前，以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館，伊朗舉國震怒，德黑蘭明言報復。目前，美以伊三國均處於高度戒備狀態，以色列所有作戰部隊更被下令不准休假。

新一輪以巴戰爭爆發以來，伊朗都避免直接介入戰事，以免捲起中東大戰甚至世界大戰，只明助暗護各回教武裝組織作出反擊。但以色列是次囂張狂妄的行動，已打破了這種沒有言明的「平衡」，迫使伊朗不得不強力回應。很明顯，中東戰火一旦燃起，回教國家對以色列及美西方的新仇舊恨，必然噴薄而出，戰事規模必然巨大，後果必定嚴重。美國始終是軍事第一大國，伊朗一直有所忌諱，惟以色列以伊朗大使館內有伊朗革命衞隊高層為由作出打擊，連使館人員也被炸死，將伊朗「推埋牆角」，德黑蘭若不復仇，不僅難以向國民交代，更難以向整個伊斯蘭世界交代，恐會失去領導地位。

拜登現在很頭痛，放任內塔尼亞胡失控，美國必然會被拖入泥淖。中東反恐戰打了20年，美軍死傷枕藉，耗費巨大，最後只落得倉皇撤出阿富汗的下場。要是今次被以色列牽累，代價絕非拜登政府所能承受。

但內塔尼亞胡的心態恰恰相反，正是唯恐天下不亂，急欲擴大戰事，延續執政權。而擴大戰事必然不能少了美國一份。炸伊朗使館，正是要令中東局勢進一步惡化，迫使伊朗宣戰，拖美國下水。德黑蘭當然深明以色列動機，但已是騎虎難下。天下大亂，無法避免。