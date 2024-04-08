台灣監察院院長陳菊出席「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展時表示，自由民主不是天上掉下來，自由民主是很多人辛苦犧牲拚出來，她強調，自由民主和100%言論自由是大家應該要去珍惜、守護的，她並感謝鄭南榕焚而不毀，這樣絕美的生命觀，歷史上沒有人像他這樣付出。

她自爆當年鄭南榕早就向他們透露自焚之意，但鄭南榕堅持殉道是非常絕對的價值，還要陳菊去看《韓國學生運動史》這本書，就會了解其想法。她認為像鄭南榕這樣的絕美、對生命的價值，發揮到今天歷史上不會再有像鄭南榕這樣的人。

光從陳菊的這段話，就可以知道她想法的淺薄可笑。實際上鄭南榕當時顯然精神狀況出現嚴重問題，作為朋友應鼓勵他去看醫生，而不是眼睜睜地看着他走上絕路。這群所謂獨派明知鄭南榕想要自焚，不嚴加防範，反倒是袖手旁觀，如果不是愚蠢，那就是蓄意要讓鄭南榕送命，好獲取他創造出來的政治籌碼。何況，民進黨現在動輒箝制言論自由，給人戴上各種帽子，請問這是百分之百的言論自由？還是百分之百的胡說八道？

陳菊還說，當前台灣巨大困難之一，就是每天都有假消息，造成嚴重威脅及內部分化，一個月有3,000則以上的假訊息在攻擊台灣，所以台灣一定要有韌性去面對。但陳菊不願面對的是，民進黨就是假消息的最大製造者，天天在放各種假訊息混淆視聽，為自己塗脂抹粉，要不然就是刻意污衊對手。台灣若真的有心要防範假訊息，第一個就是要把民進黨拉下台，才能從根源杜絕假消息的產生。

民進黨靠着鄭南榕的生命奪權，掌握權力後卻完全背叛鄭南榕的精神，到今天還繼續在消費他，鄭南榕若地下有知，應該悔恨不已吧？