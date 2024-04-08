日前談到，美國疑似在中菲南海對峙中「淆底」，在上周二舉行的中美元首視像會議上，闡明了美方立場和摸清楚中方的底線，避免出現誤判及擦槍走火。

會後，菲方隨即表示會調整在南海的策略，又重申暫時無意引用《美菲共同防禦條約》，反映美國已在背後發功，勒令菲律賓保持克制，起碼是在美國總統大選之前。

另一邊廂，美國、日本、澳洲及菲律賓，昨日於菲國巴拉望島對開的南海水域舉行海上聯合軍演，是4國首次類似的聯合軍事行動，被指是針對中國及反映3國對菲方的支持。有關行動令人感到訊息混亂，以為南海局勢仍在失控地升溫。

實情是在軍演舉行前夕，美國印太司令部發表聲明，指中美軍方代表已在剛過去的周三和周四，亦即緊接習拜視像會面之後，於夏威夷舉行中斷了兩年多的中美海上軍事安全磋商機制會議。美方形容會議有助美軍與中國解放軍及地區的所有其他軍事力量，進行開放、直接和清晰的溝通，對於避免意外和誤解至關重要。很明顯，美國也不希望4國聯合軍演，會產生任何意外或誤會。

美方的另一外交動作，是趁日本首相岸田文雄稍後到美國進行國事訪問期間，邀請菲總統小馬可斯加入舉行三國峰會，議程包括加強三方在南海問題上的協作。有人或解讀成美方拉攏日本加緊支持菲方抗衡中國，但實際更似是將防禦菲律賓的責任「甩鍋」給日方。如同美國透過烏克蘭及其他歐洲盟友，向俄羅斯發動代理人戰爭，自己只須出錢出面出軍備（其實也是印銀紙而來，再幫襯美國的軍備生產商），毋須犧牲美國大兵的性命。因此中方形容，美方對菲方的承諾是廉價的，英文就是Cheap！