香港話就話係文明城市，之不過虐兒事件層出不窮。2018年5歲女童陳瑞臨（臨臨）疑遭生父及繼母虐待致死，事件震驚全港，促使港府成立此前民間爭取咗20年嘅兒童事務委員會，並喺公營小學推行「一校一社工」。社署雖然於2020年更新《保護兒童免受虐待──多專業合作程序指引》，鼓勵機構制訂政策預防虐待兒童事件，可是卻冇建立具體嘅「守護兒童政策」指引，令相關機構和一眾同工無所適從。

多年後政府終訂立「強制虐兒舉報機制」，當中規定社工、醫生、教師等25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，建議最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元。有關草案正在審議，惟罰則持續拗數，有議員認為刑罰過重，建議剔除監禁刑罰，否則就會提出修正案。有關注兒童嘅組織認為，這變相會走「回頭路」，憂削弱條例阻嚇力。

有議員忽然大發「慈悲之心」，恐刑罰過重，之不過，睇吓虐兒個案至今仍居高不下，而且虐待手法殘暴，最近屯門9個月大女嬰喺社區保母照顧期間懷疑被虐待至昏迷送院，要開腦減壓，即使執番條命亦恐永久傷殘失明！事件令人髮指！老朽認為有些議員雖有菩薩心腸，然而，喺虐兒案層出不窮嘅當下香港，理應有霹靂手段！

正如防止虐待兒童會總幹事指出，草案已有免責辯解和法律保障提供，而且草案罰則只是最高刑罰，法庭會按案情評估，作出裁決，認為刑罰上如有疏漏，將大大降低阻嚇力，達不到政策目標，未能為兒童編織全面保護網，社會將付出很大代價。唉！3個月監禁都話「罰則辣」要修訂！事實上，至今逾70國已立法強制舉報虐兒，且有明確指引，香港仍原地踏步，未能直視問題，婦人之仁作怪？