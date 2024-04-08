近年受地緣政治、中美競爭等影響，外界不時有聲音質疑香港的國際金融中心地位有所動搖，《經濟學人》早前亦指香港不再像國際化城市。對於這類矮化及質疑，香港必須以實際行動破除，否則香港的經貿發展會受影響。新環境下，香港的國際化內涵亦應與時俱進，要重塑中外之間的橋樑角色，並從中凸顯香港擁有的獨特優勢，兼負「超級增值人」角色。

所謂的國際化其實並無一個標準答案，但在大部分人的傳統觀念中，香港國際化的高低似乎取決於與歐美等西方國家對接交流的程度，只要香港被西方國家認可及接受，那麼香港就是一個國際城市。然而在當今時局下，這種觀點值得商榷。

面對環球政經格局「東升西降」、東西方意識形態之爭愈演愈烈，中國崛起遭受外部勢力打壓，尤其是西方國家利用香港議題長期牽制中國發展。國際化是否一定還要等同於歐美化，或者「脫亞入歐」、「全盤西化」才叫做國際化？

今屆特區政府上台之後強調要對外講好香港故事，且有意開拓潛在的新興市場，例如東南亞、中東阿拉伯地區，我十分贊同這一方向。但這不等於香港要與英美等西方國家脫鈎，畢竟歐美仍然主導很多國際議題上的遊戲規則，例如金融秩序。然而，香港作為中國的一個特別行政區，與國家命運榮辱與共，目前應該要緊跟國家戰略布局，把握當中機遇，在新的地緣政治環境下用好自身優勢並探尋新途徑，思考如何促進國家及香港高質量發展。

鞏固香港的國際化優勢就是鞏固「一國兩制」，面對外界的質疑與抹黑，主動出擊對外講好香港故事，重塑經歷社會事件、新冠疫情等影響，大破大立後香港的最新發展及機遇可能，就是講好「一國兩制」下香港的獨特之處，只有讓外人看到香港仍然與眾不同，才能增強國際社會對香港的信任與信心。

「兩制」下的香港，作為一個有別於內地的資本主義城市，多年來所奉行的普通法制度、自由流通的市場體系、簡單低稅制的營商環境等，這些需要繼續完好無損的保留並加以發揮，才能夠鞏固國際化的既有優勢。「一國」內的香港，背靠內地廣闊的市場腹地及擁有豐富的資源要素，亦有中央惠港政策的支持，例如，首個總部設址於香港的政府間國際組織：國際調解院，便充分體現了國家大力支持香港保持獨特地位，這是其他地方無可媲美的。

讓外界看到香港的與眾不同，歸根結底，就是要堅守一國之本，發揮兩制之利。儘管香港近年在部分範疇的國際排名有所下跌，但國家為香港確立的「八大中心」定位，有助香港在新時代下提升國際競爭力。對外互聯互通方面，香港唯有發揮自身獨特優勢，才能做好「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色，香港作為東西方溝通樞紐的地位才不會改變。