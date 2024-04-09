正論：的士加價擬開綠燈　樣樣要加市民叫苦

疫情後香港經濟復甦慢，港人北上消費成趨勢，逢周末及假期蜂擁北上吃喝玩樂更已成癮，只要看看近日市面掀起執笠潮就知市道有幾惡劣，尤其餐飲、零售業吹起一片肅殺冷風！在如此情景下，百業加風卻一浪接一浪，譬如垃圾徵費要買指定膠袋，港鐵加票價3.09%，市民生活百上加斤之際，的士又話要申請加價。

運輸署向立法會交通事務委員會提交的文件披露，的士行業申請市區的士（紅的）落旗價由27元加至32元，新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）分別由23.5元及22元加至28元。市區、新界和大嶼山的士的擬議平均加幅分別約為17%、15%和12%。跳錶及行李費亦打算加價，紅的、綠的跳錶均增加0.2元，藍的則由第2至20公里加0.1元，20公里後加0.2元。紅的同時要求縮減15秒跳錶停車等候時間，由現時的60秒縮短至45秒。此外，紅的、綠的業界申請每件行李加收1元至7元，每隻動物或鳥類加收2元至7元；藍的業界則擬每件行李加收2元至8元，每隻動物或鳥類加收3元至8元，以及每程電召預約服務的收費加收3元至8元。

運輸及物流局表示，政府正考慮的士業界早前提出的加價申請，會徵求議員及交諮會的意見，審慎檢視後，再向行政長官會同行政會議提交建議。局方說，根據一貫政策，運輸署會按5項主要準則考慮的士業界的加價申請，包括需要確保的士營運的財務可行性；需要維持的士服務在車輛供應、乘客候車時間和乘客對服務的意見等方面在可接受水平；市民對建議收費的接受程度等。當局又指，根據最新的營運數據，撇除通脹後，市區及新界的士的租車司機在2023年的每月平均淨收入，均較2019年有少許實質增幅，而大嶼山的士的租車司機，其每月平均淨收入則輕微下跌。的士車主方面，車主司機及出租車主於2023年的每月平均淨收入，都較2019年大幅減少，當中保險費急漲近六成，維修保養費平均增加約三成，加重營運成本及財務負擔。

從當局的資料顯示，似乎頗為同情業界經營之苦，尤其保險、維修費急漲，看似不加價便難以經營下去，令人覺得當局擬為的士行業加價開綠燈，至於是否如業界所建議的加幅，則尚待商榷。然而，的士服務近年屢遭劣評，主要投訴為拒載、黑臉、亂收費、亂繞路、態度差沒有禮貌，甚至不能用電子支付、車廂殘舊不潔等。可見的士業界若然只呻生意差卻又不改善服務，再拚命加價只會更加趕客。有的士司機亦表示，加價對生意未必有幫助，反而給機會車主加租，指目前客人數量已經很少，加價死多幾錢重！

的士服務良莠不齊，社會上早有聲音要求借助科技改善業界水平，譬如強制在的士車廂安裝中央雲端的攝錄系統，以便出現爭議時可作客觀佐證；引入的士車隊牌照等。當局擬為的士加價開綠燈，理應提醒業界在改善服務質素上亦要加把勁！