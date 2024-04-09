美國構建的亞太區對華遏制、圍堵、打壓大盤棋中，東海、台海、南海是一體化的戰略體系。在「三海」中任何一處發生武裝衝突，都會成為整個「戰區」的衝突，也即中國要和美國包括但不限於南韓、日本、台灣、菲律賓、澳洲等作戰，這個作戰軍事體系以美國為領導、牽頭和總指揮。

實際上，這是美國要打造組建的「亞洲北約」，具體操作就是美國分別組織「盟國」簽署合作協議，增添安全軍事內容，形成聯合作戰關係。最近特別起勁的是美國、日本、菲律賓的動向，美日菲將在華盛頓舉行三邊峰會。在美國撮合下，日本和菲律賓將簽署「相互准入協定」，兩國互派軍事作戰部隊駐守、訓練和演習。消息指這一做法，意味着「正在形成的地區多邊安全架構應對中國的修正主義行為」，日本將被視為東南亞地區的安全提供者。

消息指，日本首相岸田文雄將與美國總統拜登、菲律賓總統小馬可斯舉行三國領袖會談，之後日本和菲律賓會討論雙方派駐部隊。據菲律賓駐美大使說，這項安排類似美國在菲律賓駐軍的做法。消息說，協議達成後，美日菲海上部隊將在南海地區聯合巡邏。

這些年，日本在美國圍堵、打壓中國的大棋局中十分重要特殊，美國讓其發揮作用的做法，就是令日本和其他國家簽訂「相互准入協定」。早在2022年及2023年，日本和澳洲、英國簽訂了這類協定，雙方互派部隊甚至互派戰機。在美國的安排和支持下，日本頓感「重任在肩」，囂張狂妄，所謂「台灣有事就是日本有事」的拍胸脯就是這麼來的。現在日本又多了一個吹噓：「菲律賓有事就是日本有事」也。

美國人既然作出了這樣的「三海作戰體系」安排，那就意味着無論是台灣問題、南海問題乃至朝鮮半島問題，這些涉及中國主權、安全的問題要解決都不是孤立的，都會牽動全身，中國要準備全面應戰，打大仗。