美國為了阻止中國崛起壯大，近年不停構築圍牆，要嚴防嚴堵，但這邊廂愈是添磚加石，那邊廂卻崩塌得愈快，看着此情此景，山姆大叔定然會氣得七孔生煙。

一個總部設於新加坡的智庫，每年都會對東南亞地區作調查，提出的問題是在美國和中國之間，假如只能選一邊站隊，你會如何抉擇？2023年的調查結果顯示，選擇美國的受訪者佔61.1%，選中國的只有38.9%。

但事隔一年，情況已然逆轉。今年的同類調查，選擇美國的受訪者跌至49.9%，選中國的升至50.1%。該項目自設立以來，支持中國的人數超越美國，今趟是頭一遭。為甚麼美國愈是對華圍堵，東南亞國家對中國的支持度反倒愈高？原因大抵有兩個，首先是美國在貿易上處處針對中國，中國被迫開拓其他市場，東盟各國逐漸成為中國最大的貿易夥伴。東南亞地區對中國的倚賴愈多，自然愈多人會願意親華。

此外，過去一年美國的外交政策也是尤其惹人反感。以色列借打擊恐怖分子為名，在巴勒斯坦人聚居的加薩地帶狂轟猛炸，導致大量平民無辜慘死。美國號稱是世界警察，在這關鍵時期，非但不站出來主持公義，反倒出錢、出力、出武器，變相支持以軍濫殺濫捕。中國從沒有在新疆實施種族滅絕政策，不少美國政客卻是紅口白牙，不停以此說事。加薩地帶的居民在光天化日下，明擺着是被人屠戮，華盛頓政府不但聽之任之，還要助紂為虐，如此雙重標準，試問如何能讓人心服？

群眾眼睛是雪亮的，美國政客在外交上的所作所為，人們看得明明白白。所謂「失道寡助」，難怪山姆大叔的支持者，愈來愈多人會選擇棄暗投明。