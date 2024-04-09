上月26日，位於美國馬里蘭州巴爾的摩的法蘭西斯‧斯科特‧基大橋，被一艘從巴爾的摩港口駛出的貨櫃船撞斷，導致最少7輛車墮海，8人落水，僅兩人獲救，6人遇難。事故發生在凌晨時分，因此死傷人數不算多，但這條行車大橋倒塌，幾乎切斷了巴爾的摩港的所有海運通道，嚴重影響當地的進出口貿易和經濟就業，以至部分產業的全球供應鏈。

美國總統選舉還有約半年就投票，現任總統拜登即時飛往當地視察慰問及與死者家屬會面，並承諾會由聯邦政府撥款支持盡快重建大橋。重建費用初步估計最少要20億美元，即150多億港元，並需要數年時間完成。然而，如同對烏克蘭及以色列的軍援撥款，雖然美國民主、共和兩黨都口講支持，但共和黨內的強硬派卻要求將重建撥款與其他議題掛鈎，包括要求拜登政府加強堵截非法入境者及削減其他開支作抵銷，否則不會讓撥款提上眾議院表決，即是又玩「攬炒」和「拉布」。

2月下旬，中國也發生了一宗幾乎一模一樣的冧橋事故。一艘從廣東省佛山市出發的貨櫃船，在駛經南沙瀝心沙大橋橋底時撞到橋墩，導致一節橋面斷裂，5車墮河，有5人死亡，2人獲救。事件令三民島的對外陸路交通及供水中斷，一度淪為孤島，島上居民生活及農作物運輸大受影響。

不過，事隔短短10天之後，有關當局已在原橋附近起好一條可供人車使用的臨時便橋，令民眾生活與經濟活動迅速恢復。至於瀝心沙大橋的維修重建，亦預計可於幾個月內完成，之後可考慮將便橋永久保留作輔助用途。當然，中美兩條大橋的長度、容量和建築難度都有頗大差別，難以直接比較，但最少中國就省了美國的政治折騰。