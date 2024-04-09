俄烏戰事來到今時今日，俄羅斯佔盡上風已是不爭的事實，烏克蘭戲子總統澤連斯基仍在垂死掙扎，更是如煮熟的鴨子──嘴硬！事實上，正如天主教教宗方濟各喺上月接受媒體訪問時表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」嘅勇氣，並透過談判終結與俄羅斯嘅戰爭。

而從客觀形勢看，美國在進入大選嘅關鍵半年內，總統拜登為求連任，確實已忙得很，必定扭盡六壬穩住經濟局面不變。

此外，以哈戰事外溢，伊朗大有可能加入中東戰爭，拜登為此頭痛不已；對於烏克蘭，佢根本亦無暇兼顧；派財政部長耶倫訪華，其實是有求於中國，希望兩國暫時穩住關係，「配合」美國大選。至於大選過後，若拜登勝出，即使故態復萌，對中國再施打壓以及不擇手段圍堵，那也是「過咗海就係神仙」！美國精神，有其「務實」一面。

呢，戲子總統就係昧於形勢，佢上周六接受國內電視台訪問時，承認目前缺乏足夠武器應付俄羅斯嘅攻勢，若俄軍繼續像3月般每日轟炸烏克蘭，烏方防空導彈可能耗盡，亦冇足夠炮彈反攻。喺如此惡劣形勢下，戲子總統仍然「堅毅不屈」，誓不低頭，呼籲西方盟友迅速提供更多防空系統。佢仲敦促美國提供更多「愛國者」導彈防禦系統，特別談到覆蓋全國領空共需25套；系統通常包含8輛四聯裝導彈發射車，已證明能抵禦俄軍嘅彈道導彈及高超音速導彈。澤連斯基同時表示，仍然相信美國國會會通過向烏克蘭提供急需嘅大型援助，強調會同意任何選項，包括以貸款形式獲得援助。

一個人有自信無疑係好事，之不過，過度自信就係戇居，明明孱弱到不堪一擊，仲奢望徒手打死隻白額虎，那倒不如有「舉白旗」嘅勇氣！