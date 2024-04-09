台灣前領導人馬英九到中國大陸進行11天參訪交流。在近年台海局勢對抗螺旋不斷升級的形勢下，馬英九再訪大陸，與大陸高層對話，能讓緊張的兩岸關係有所緩和，為台海和平增加轉圜空間。馬英九既是台灣卸任領導人，也是「九二共識」的提倡者，就算他在台灣政壇影響力已減，其再訪大陸，注定在兩岸關係史上寫下重要一頁。

2015年11月，國家領導人習近平與時任台灣地區領導人馬英九在新加坡舉行歷史性會晤。「習馬會」主要就和平的兩岸關係交換意見，雙方沒有簽署協議或發布共同聲明；但雙方都認同兩岸關係和平發展最主要的基礎，就是「九二共識」。如今馬英九再訪大陸並前往北京，不禁令人想起習馬二人在新加坡會晤後，曾許下後會有期的諾言，憧憬第二次「習馬會」有望上演。

自稱「務實台獨工作者」的台灣候任領導人賴清德將在5月20日上任，他的「台獨」意識形態恐令台海局勢面臨更大的不確定性，加上金門撞船事件，台海緊張局勢逐步加劇。另一方面，台灣地震後大陸向台灣同胞表示誠摯慰問並願意提供協助，亦緩和了台海緊張局勢。在波譎雲詭的局勢下，馬英九成為兩岸交流的一個重要使者，角色不可替代。

兩岸關係和平穩定正是兩岸的共同福祉，惟民進黨奉行的「倚美制陸」戰略，其實忽略了台美關係的主動權：決定權不在台灣，而在美國。隨着美國在台海區域不斷失去優勢、美國被深層次問題所撕裂和困擾，一旦未來形勢逆轉，台灣或會像昔日的南越和2021年的阿富汗，面臨會否被美國拋棄的困境。

國民黨兩岸新論述中，完全沒有提到黨綱列明的「堅決反對『台獨』」，難怪島內媒體說，國民黨這一兩岸論述建議案「乍看之下會以為是民進黨的文件」，「對民進黨拿香跟拜的痕迹太明顯了」。因此，馬英九再度訪問大陸，是糾正國民黨的錯誤而來，是代表台灣的主流民意而來。他將此行定位為「和平之旅」，稱願在當前「艱困情況」下，「盡一己之力，傳達台灣民眾心聲，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平」。馬英九選擇在賴清德即將就職的敏感時刻到訪大陸，既是向大陸摸底，也是向賴清德放話切勿輕舉妄動，試圖讓兩岸緊張關係緩和，故他此行不但是和平之旅，更是破冰之旅，符合兩岸的利益，也是全世界所樂見。

對抗螺旋不斷升級的台海局勢，並不符合兩岸的共同福祉。對於大陸來說，當務之急是延續改革開放以來的經濟發展奇迹。對於台灣來說，在日益懸殊的綜合實力差距下，與大陸對抗既無必要，更會反受其害。馬英九訪問大陸雖然難以改變目前台灣的政治環境，但亦不失為台海局勢升級下的一次緩和局勢、增進互信的機會，為兩岸關係和平穩定注入健康力量。