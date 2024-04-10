世界視線：芬蘭瑞典入北約　是福是禍不明確

瑞典及芬蘭長期以中立國自居。在歷史上，瑞典雖然在17、18世紀曾經相當強大，亦曾佔據芬蘭，但是19世紀初被俄羅斯打敗及要割讓芬蘭。瑞典在第一及第二次世界大戰表面上中立，但先後支援德意志帝國抗俄及支援納粹德國抗蘇。

相反，芬蘭就和波蘭一樣，在18、19世紀一直被強國佔據，到第一次世界大戰後才獨立；然而，二次大戰德國入侵波蘭的同時，蘇聯亦入侵芬蘭，雖然初時被芬蘭軍隊擊退，但其後蘇軍反攻納粹德國，同時再度入侵芬蘭，芬蘭被迫求和。自此之後，芬蘭和瑞典均長期維持中立，不加入北約或華沙公約組織當成員國；直至2022年俄烏戰爭爆發，兩國才申請並先後加入北約。

表面上看，芬蘭和瑞典的加入是政治交換。這兩個北歐小國的加入，是渴望得到北約的聯防及核保護傘，而北約也藉兩國的加入壯大聲勢，使俄羅斯要面對多1,300公里邊界與北約對抗。不過，有軍政專家分析認為，兩國的加入並不會起到很大的軍事作用，北約和俄羅斯只會建立一些新的軍事據點和軍火庫，畢竟新邊境多是凍土地帶，欠缺軍事價值。

美國陸軍裝備司令部代理司令莫漢中將則表示，瑞典和芬蘭的加入，會帶來北約戰略的重新規劃。因為過去北約對俄羅斯的圍堵，主要是在歐洲西部到東部的軍事化，在中東及中亞進行顛覆，甚至發展到拉攏東北亞的日本和南韓作聯防，而北冰洋一帶一直完全忽略，使俄羅斯在這地區有巨大的軍事優勢。然而，隨着全球氣候的巨大變化，北冰洋逐漸解凍，北極圈一帶夏天可以有限度航行，大幅增加了其戰略地位。因此，美國、加拿大、丹麥（包括格陵蘭）、冰島、挪威、瑞典及芬蘭等國，未來在這區域會合作搞策略部署抗俄。這當然亦會使北約與俄羅斯的對抗升級。

就民意方面，芬蘭及瑞典過半民眾基本上都支持加入北約，不過瑞典的民眾爭議較芬蘭大，特別是瑞典的左派和綠黨基本上反對加入北約，而最近由於執政黨的領導層公開聲言，瑞典民眾要有心理準備戰爭威脅會加大，也使民眾開始質疑瑞典能否得到北約充分的支持和保護。更有人擔心若烏克蘭戰敗，會否使東歐、北歐更受戰爭威脅，並要為西歐及美國賣命。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻