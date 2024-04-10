大陸對台武統由施壓到實施武統，路程有多長、時間要多久，這是過去式、現在式和未來式課題。美國高層戰略報告認為，中國正在為2027年武統台灣做準備，意思是2027年會武統。

說到武統施壓，也大致分兩個階段，一是「文宣」階段。大陸從上個世紀80年代提出「和平統一」方針時，就明白告訴台灣和全世界，大陸不會放棄武力統一祖國的承諾，宣告台灣若發生「台獨」重大事件，若被「外國拿去」，若發生內亂等，大陸會實施武統。大陸也表示，統一問題可以等，但不能無限期等下去。這就表明了統一問題有「時間性」，不能永久拖下去，時辰到了，也會武統。

而隨着中國實力、軍力的強大，台灣島內政治形勢的變化，「倚美謀獨」的猖狂，美國利用台灣為棋子，對北京圍堵、打壓的升級，大陸的武統施壓也從主要是「文宣」層面上升為「實戰準備」層面。這個重大的節點發生在2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，之後解放軍越過所謂「台海中線」，打破許多過去的「禁忌」，海空軍實戰警備大包圍常態化，隱隱然有兵臨城下之勢，行動愈來愈頻密，亮出的「傢伙」愈來愈多愈厲害，包圍圈愈縮愈小，抵近台灣20幾海里。這種形勢下，由武統施壓到實施武統似乎只在咫尺之間，隨時發生。

但是，大陸方面除了武統施壓步步抓緊、毫不含糊、表態堅定外，從不明確表示何時展開武統，而是一再強調「主動權在我們手裏」，一再警告美台切勿挑釁、挑戰北京的底線和紅線，大陸的態勢是「引而不發，躍如也」！這更讓美台摸不着頭腦，忐忑不安。事實上，不管他們怎麼研判、兵推、估算作出準備，都是面臨巨大的精神壓力、政治壓力，知道從現在起無論何時，大陸只要實施武統就必勝無疑。他們尚懷一絲僥倖的是，大陸顧慮損失太大而不敢「輕啟戰端」，於是他們不斷擺出要頑抗到底、玉石俱焚的架勢。