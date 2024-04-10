美國、菲律賓、日本和澳洲首次在南海舉行聯合軍演，看似氣勢洶洶，其實不過是一場笑話。4個國家總共拼湊了6艘艦艇，實力最弱的菲律賓反而佔了3艘，全屬於老掉牙的貨色，是接收自美國的二手艦艇，都已服役了50多年，要是在中國早就送進博物館了，小馬可斯竟拿這種東西出來丟人現眼，只能佩服其勇氣可嘉，臉皮夠厚。至於美日澳則僅各自派出一般軍艦，也是尋常貨色，戰力一般，分明都是在敷衍菲律賓。

有人說，要對付這堆破銅爛鐵，解放軍只需派出一艘052D導彈驅逐艦就足夠了，而不用出動逾萬噸的055大型驅逐艦。這不是誇張，052D導彈驅逐艦擁有64單元垂直發射系統，具有防空、反艦及遠程導彈攻擊能力，一艘就足以收拾這班烏合之眾。近日解放軍南部戰區在南海展開聯合海空戰巡，不過是略施小技，還沒到正式亮劍的時候。

人貴有自知之明，小馬可斯最大毛病就是沒有自知之明，一味頭腦發熱，連基本智商也很有問題。在他帶領之下的菲律賓正一步步滑向倚美抗中的絕路，以為背靠美國就可以肆無忌憚挑釁中國。殊不知在美國眼裏，菲律賓只是一枚小小棋子，從來沒有指望它能掀起多大風浪，唯一作用就是在南海製造一點噪音，給中國增添一點麻煩。從今次美軍只是派出一艘實力非常普通的瀕海戰鬥艦，就知道五角大樓根本沒有將這次聯合軍演當作一回事。

畢竟在南海區域，中國已牢牢掌握主動權，海空及陸基導彈力量足以壓制任何對手，老美心知肚明，豈敢輕易犯險。西方媒體說，近年中國逐步在南海建立軍事前哨，幾乎沒有受到美國的阻撓。其實美國不是不想阻撓，而是無能為力，充其量只能裝腔作勢，以及煽風點火，壓根兒不敢與解放軍直接衝突。所以，即使菲律賓想把南海的事情鬧大，把美日等國拉下水，也要看華盛頓有沒有這個意願和決心。雖然美國不乏鷹派政客，似乎一個比一個好戰，但人們始終不相信，美國會為了南海幾個小小島礁而與中國爆發戰爭，關鍵是美方根本沒有勝算。

日前中美兩軍高層又在夏威夷舉行會議，磋商海上安全問題，以避免發生意外衝突，並沒有提到菲國的事情。可見對中美雙方而言，最重要就是避免發生意外衝突，菲律賓再不知進退，遲早玩火自焚。