特區政府推行垃圾徵費措施，今年4月1日起，在14個地點試行，如今頭一星期已經過去，成績不似預期，願意使用指定垃圾袋的市民不多。試驗效果欠佳的處所，居民參與率只有兩成多；效果好的，參與率亦不過是五成左右。今次的先行試驗，各住戶或業戶可以免費取得指定垃圾袋，市民反應尚且如此冷淡，到垃圾徵費正式實施時，指定垃圾袋還須付費購買，到時候市民的牴觸情緒可能會更大。

近期有傳聞指出，政府內部以至立法會各黨派議員，當中不少人反對推行垃圾徵費措施，故新政策已經成為雞肋，管治班子如今是進退維谷。筆者大膽估計，政府暗地裏或已敲響退堂鼓，現在只差一個下台階，而這個下台階，可能正是交由先行計劃去擔當。

垃圾徵費的先行計劃，最終或許會以失敗告終，政府便以此為由，宣布再延期甚至取消新政策。目前種種迹象顯示，管治班子似乎不大希望先行試驗計劃能夠成功。全港參與的處所只不過是14個，但不少居民表示，根本不知道自己居住的大廈是試驗點，也沒收過政府派送的指定垃圾袋。此事看來，便忒不尋常。

新冠病毒肆虐期間，特區政府向全港家庭派發抗疫包，觸及面之廣，比起今日的垃圾徵費先行計劃，多出千百倍。當年尚且能將抗疫包派送到每家每戶，今日只是區區14個試驗點，參與計劃的市民不多，政府卻連指定垃圾袋也無法準確地送至每戶家庭。點檢下來，原因只有一個，就是特區官員不在乎試驗是否成功，甚至不希望試驗能夠成功。假如垃圾徵費措施最終失敗，不少市民固然會額手稱慶，但是特區政府的管治權威，恐怕會進一步受挫。