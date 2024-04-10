垃圾徵費押後至8月1日全面實施，目前正在進行「先行先試」計劃，然而甩漏多多，問題層出不窮。呢，環境及生態局局長上電視節目都話，首周有近八至九成參加者願意登記領取免費指定垃圾袋，惟實際使用率只有二至五成。當被問到8月1日如期推展嘅機會是否很微時，局長謂不希望喺未全盤檢視成效下作任何推測及估計。

有行政會議成員坦言，推行垃圾徵費涉及改變700多萬人嘅生活習慣，很難一步到位，相信最少需時一、兩年，才能夠改變市民處理垃圾嘅習慣。

誠然，喺飲食業嗌晒救命時，垃圾徵費增加一筆開支，會否成為「壓垮駱駝最後一根稻草」，飲食業界不無疑惑。要言之，百業蕭條，卻樣樣加價，似乎並非適當時候。正如有政界人士指「先行先試」嘅亂象反映香港社會還沒準備好，現階段不適宜推行有關計劃；強調若任由垃圾徵費爭議耗盡社會精力，干擾政府聚精會神謀發展，並不符合香港整體利益和期望，相信也不是中央希望見到嘅局面，是以建議政府於試行結束後，重新考慮是否押後或完全停止，最重要係盡快擱置有關爭議。

至於議員亦眾聲喧嘩，有人直言政府如果8月1日真的推行垃圾徵費，「只會輸，唔會贏」，要求政府押後至少一至兩年，並指政策要顧及天時、地利、人和，惟目前明顯並非好時機，社會回收配套亦不足，加上現時社會目標為拚經濟，促請不要讓垃圾徵費拖後腿。老朽則認為特區政府推行垃圾徵費，由首屆政府至今依然未能考慮周詳，且未能看到有關計劃真係做到源頭減廢，既勞民傷財又達不到環保效果，落得瞎折騰！如今爭拗甚至去到政治層面，看來還是找個較體面嘅下台階，暫時停了吧！