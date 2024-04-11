正論：香港舊樓無王管　奪命大火誰之過

香港連日來遭受祝融光顧，昨日更釀成奪命慘劇。有60年樓齡的佐敦道華豐大廈發生3級大火，導致最少5死和40人受傷。現場既有健身中心，又有劏房和賓館，且為商住大廈，環境複雜，殘破不堪，增加逃生和救援難度。本港樓齡達50年的舊樓接近9,000幢，按年不斷增加，由維修到管理皆亂象叢生，惟有關部門一直闊佬懶理。可以斷言，港府再不正視舊樓安全隱患，加強執法及監管，並加快樓宇重建更新，奪命大火肯定陸續有來。

火警於昨晨近8時發生，很快就升為3級。消防處表示，起火位置於一、二樓大堂，涉及健身中心和持牌賓館，火勢蔓延至不同樓層，波及旅客和劏房戶，灌救至早上10時半始大致將火救熄。現場發現，一樓有多個燈箱及塑膠物料，有待專案小組調查是否造成大火的原因。有死裏逃生的健身中心顧客憶述，鄰近健身中心的單位突然冒煙，其後有火，並傳出爆炸聲，猶有餘悸。

事實上，上址單位有逾200多個，為舊式商住大廈，商戶類型五花八門，除了健身中心、賓館和劏房，又有教會、中醫館以至「一樓一」。單是持牌賓館已多達35個，無牌恐怕更多，劏房甚至多至逾百個，僭建及違規情況相當普遍。如此雜亂無章，毫無管理，出事只是遲早問題。

這些年，舊樓安全事故無日無之，單是冧天花塌石屎便不絕如縷，並往往傷及途人。今次華豐大廈的問題更多，後果更嚴重。可以看到，屋宇署早於2018年已向該大廈發出強制驗樓通知，但至今未獲遵從，署方亦沒有執法；而在2021年，署方曾勒令清拆天台僭建物，惟從大廈外觀所見，天台僭建物仍然存在。更須指出，港府將劏房變相合法化後，對許多違規問題視而不見，埋下禍根。

最令人質疑的是，每有事故發生，屋宇署例必擺出已經盡力狀，彷彿發出驗樓令、清拆令已是盡了責任，有沒有人遵從則關人個關。到了搞出人命則一味亡羊補牢，待輿論平息便故態復萌，直到下一次死人冧樓重複上演，流程又再走一遍，說是虛應故事也不誇張。

本港近年不時發生舊樓奪命火警。包括今年2月，荃灣沙咀道劏房單位起火，一名老翁死亡，一名女子昏迷；去年3月，大埔同秀坊一個唐樓單位疑有拖板電線短路起火，釀成1死7傷；2020年11月，油麻地廣東道唐樓一間尼泊爾餐廳發生火警，8人傷重不治。同類事故層出不窮，部分可能涉及住戶個人原因，但歸根究柢是樓宇太舊，欠缺管理，不符合消防條例，有些甚至是三無大廈。

港府不是不知這類舊樓問題多多，奈何官僚大都抱有得過且過的僥倖心理，懶於執法和監管。而另一個不爭的事實，的確是全港舊樓太多，執法人手相對不足。香港經過七、八十年代經濟起飛，現已進入老化時期，舊樓數目與日俱增，居民也多是年長一輩，不懂大廈管理亦懶於理會，致令安全隱患四起。很可惜，社區重建龜行蝸步，樓宇更新也是說多做少，拖得就拖，危樓一年比一年增加，整個香港危機四伏，烏煙瘴氣。

誠然，舊樓若管理得宜，一樣可以達到安全標準，「壽命」也可以延長下去，奈何理想很豐滿，現實很骨感，許多舊樓連立案法團都沒有，業權分散不清，連強拍也難於執行。在這樣的情況下，港府有必要主導舊樓重建及更新工程。正如本報多次指出，社區重建不能依靠市區重建局單打獨鬥，應以公私營合作、提高效率為主流，否則拖延下去，奪命意外更加不堪設想，整個城市更加暮氣沉沉。問題是，歷屆特區政府皆欠缺魄力，尤其收購過程必然艱辛，補償和安置必然困難，港產官僚遇事避難，往往未開始先卻步。

目前的香港可說多事之秋，有30多年歷史的葵涌廣場，昨日亦有食肆起火，該處商戶密集，人流眾多，沒有造成人命傷亡，簡直是不幸中的大幸。至於前日洪水橋洪雅路房協地盤發生4級火警，仍未救熄，更是令人心驚。奇災巨禍往往在不知不覺間降臨，消防安全怎麼強調都不過分，若整個社會由上到下皆麻痹大意，只知好了傷疤忘了痛，死人冧樓恐怕沒有最多、只有更多！