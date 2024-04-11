以色列會在加薩採取怎樣的策略呢？總理內塔尼亞胡表現出來的舉措，藏着頗多的可能選項。

一方面，以軍撤出加薩，只留一個旅守衞南北加薩交界處，作用是阻止加薩人民返回北加薩家園。可能便是準備把北加薩封鎖作為緩衝區，趕走本地居民，變無人區。以軍撤出加薩，應是縮短戰線，加強守衞以色列本土，以防黎巴嫩、敍利亞等親伊朗的地方武裝出擊，襲擊以國境內城市和軍事設施。由於在加薩損失巨大，以軍不得不退守整頓，補添後備軍人，也重新部署以迎接伊朗帶動的攻擊。不過，伊朗未必會掀起大戰，相信只是地方武裝以空襲為主的擴大攻擊，已足以消耗以色列的實力和士氣。以軍大部分撤出加薩，也可以作為休戰談判的一個妥協，因在加薩的戰鬥必然減少，卻可以在談判不利之時，恢復進軍加薩，可進可退，以色列還保有戰場上的主動權。

另一方面，內塔尼亞胡宣稱進攻加薩拉法市的部署已完成，進攻日期已定，這似與以軍撤出加薩之舉有所矛盾。但從以境內進軍拉法市，路程不多，指日可至，進攻拉法行動的安排全無困難。問題是，進攻拉法市是與國際對抗，也不顧美國反對，由此必然引起國際的大反應，不單止絕交，土耳其已對出口往以色列的貿易禁運，其他各國亦會跟隨。

進攻拉法，若如早一段在加薩的戰鬥，不能一攻即下，曠日持久，國際的壓力必大。內塔尼亞胡政權應有所估計，只能速戰攻下，便會採取非常手段，轟炸的程度增加，未必用地面攻擊。狂轟濫炸之後，城市結構與民眾同遭毀滅，餘者四散，以軍便可稱勝利接管整個加薩，或與已受收買的巴解政府合作統治加薩。

不過，攻擊拉法必然引起各國強烈反應，一是國際制裁，但美國會盡力維護，美國應會加強對以色列的援助。二是親伊朗的地方武裝全力攻以，此所以以軍回守國境，以迎接這方面的攻擊。

國際力量應沒法迫使以色列政府妥協，美國亦無能為力，拜登應無任何措施可用，亦難斷絕援助來逼以就範，猶太勢力在美國朝野影響太大。於是，以色列人民會感受到巴人的痛苦，但戰爭的毀滅作用要達到甚麼程度，才足以使以國政權放棄種族主義？這幾個星期或更早，當可看到以軍會否進攻拉法、怎樣進攻、後果如何，這會決定中東以至世界大局的轉變。