二戰後美國建立霸權，建立國際秩序和規則，戰略重點一直在歐洲，目的是只有掌控歐洲，才能掌控世界，才能抵禦和打垮蘇聯為首、橫跨歐亞大陸的社會主義陣營；至於全球第三世界國家，那就更不在話下。

那時的歐洲乃在兩大陣營的分割狀況，東歐屬於蘇聯建構的社會主義陣營，西歐屬於美國為首的資本主義陣營。如果是西歐、美國敗於蘇聯，美國謀求建立的世界霸權和建立的國際秩序，就會坍塌；因此，歐洲必須是美國的戰略重點，否則歐洲、國際秩序、霸權就會落在另一個超級大國——蘇聯手裏，美國就要滾回它的北美老家。

後來中蘇交惡，中美走近，兩國精英在研判中美之所以可以聯手抗蘇的理由時，咸認為「美國的戰略重點始終在歐洲」，而蘇聯對歐洲威脅最大，美國為了維護最高戰略利益，必須「誠心誠意」與中國修好；中南海亦可利用這點，同時應對、化解蘇美對中國的壓力。

這個時候，中國領導人毛澤東提出了「三個世界」的劃分：美國、蘇聯兩個超級大國，屬於第一世界；歐洲為代表的西方發達國家，屬於第二世界；廣大的貧困落後國家、發展中國家，屬於第三世界。中國是第三世界的代表，其外交戰略是，團結廣大的第三世界國家，聯合歐洲等第二世界國家，反對兩個超級霸權，改善中美關係，重點反對蘇聯。

上世紀90年代蘇聯解體，冷戰結束，美國成了唯一的超級大國、單極霸權。歐洲的形勢也大變，不再有東西歐陣營之分，歐洲共同體擴成歐盟，歐洲體量大增，經濟更強，科技實力雄厚；歐盟標準獨樹一幟，引領世界，統一貨幣，金融體系影響巨大，美元霸權受到威脅。歐洲愈來愈追求戰略自主，要建歐洲軍……不管歐洲怎麼想，美國已經坐立不安，歐洲全方位發展的威脅並不亞於中國。美國的精英看清了這點，正在通過代理人戰爭拉歐洲下水，繼續重點經略歐洲。