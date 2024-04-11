籌備經年的垃圾徵費出師未捷身先死。目前正在進行的「先行先試」計劃，開始至今僅一個多星期，已引來怨聲載道，指定垃圾袋被指設計有問題，一些三無大廈的住戶一直未有收到指定袋，就連自願參與率也是低得可憐。高官隨即轉口風，指會考慮議員和外界意見，但是否撤回徵費計劃，要待「先行先試」完結才有定奪。

高官口風不再強硬，似反映他們對垃圾徵費已打定輸數。這也不足為奇，市民反應差強人意，或許仍不足以「打動」高官，但連建制中人都劣評如潮，則不由他們不重視。日前有重量級政界人物撰文，直指垃圾徵費「當年由激進反對派提出，是上屆政府在泛政治化環保高壓下訂出的政策」，現階段不適宜推行；行會成員隨即認同在回收配套未完善之際，倉卒推行只會造成混亂。

不過，於前朝擔任環境局局長的黃錦星則不表認同，他指這是歷屆政府與眾多市民醞釀及支持的政策，董建華時代已經提出，現在不推行，如何對得住年輕人？據聞前局長這番言論，惹起現屆政府中人不滿，批評他站在道德高地講風涼話，低估了實際操作難度，形容禍根由他種下。

筆者一直批評是次垃圾徵費，實際操作層面不可行，但既然政策是獲立法會通過並由現屆政府執行，將所有問題歸咎於「激進反對派」和前朝官員，自己彷彿沒有責任一般，實在令人難以信服。政府中人和愛國議員們如果如此先知先覺，為何不早作修訂？當年投票通過法例的，也包括全體建制派議員，出了問題一味諉過於人，絕非港人所樂見。很可惜，在現今的政治生態下，只要說的話不中聽，不是被打為黑暴，就是被斥為反對派，千錯萬錯，都不會是自己的錯。