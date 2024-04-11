香港報業向來百花齊放、自由競爭，報章的風格不同，售價也不統一。每份報章有賣10元、12元的，也有本地英文報章，是賣14元的。然而，不論是中文、英文，不論是何種價錢或類別，過去數十年來，全港銷量第一的報章，始終是《東方日報》。這是市場優勝劣敗的結果，消費者就是最好的裁判員。《東方日報》暢銷的理由有很多，或許讀者比我們更有資格作說明，但大抵從沒有人認為，本報之所以大賣，原因是在於產能過剩，要是如此，真會讓人笑掉大牙。

這樣的思維邏輯，就連牛頭角順嫂也不會用，但美國現任財政部長耶倫，號稱是國際知名的經濟學家，她卻煞有介事地告訴世人，中國清潔能源產業能夠行銷全球，歸根究柢，是在於產能過剩，長此下去，更會威脅美國廠商的生存空間。最近耶倫遠道來華，她此行的目的，就是要大興問罪之師。

汰弱留強是市場的自然規律，天要下雨，娘要嫁人，試問又有何罪可問？由筆者小時候到今天，被市場淘汰的本地中文報章，扳盡10個手指頭也數不完。那些失敗的經營者若能反躬自省、總結教訓，大可以捲土重來，但從沒有人會像耶倫般，將自己的失敗，歸咎於對手產能過剩。

一碗水要端平，中國電動車暢銷全球，也不過是近一、兩年的事。回想起兩年前，全世界的電動車市場，仍是美國的特斯拉公司一枝獨秀。以香港為例，當時十大暢銷汽車，特斯拉排行第一，第二至第十位車廠的總銷量加起來，還不及特斯拉一家。當時耶倫可沒說美國的電動車產能過剩，如今美國廠商的競爭力下降，她便更改口風，指斥中國。看來這隻鬥敗的公雞，未免太沒風度了。