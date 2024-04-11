賴清德新內閣名單逐漸浮現，由平庸卻和各派系都保持不錯關係的卓榮泰領銜，成員則是換湯不換藥的鄭麗君、潘孟安、顧立雄、吳釗燮等人，這種大風吹式的換位子組合，充分顯示民進黨人才匱乏，以及賴清德在黨內的孤僻。

但原任國安會秘書長的顧立雄轉任國防部長，以及原任外交部長的吳釗燮轉任國安會秘書長，卻成了觀察的指標，透露出美國對賴清德充滿不信任感、必須直接介入牢牢掌握台灣軍政的決心。

顧立雄律師出身，卻一路從國大代表、立委、黨產會主委，乃至金管會主委與國安會秘書長，連妻子王美花也被拔擢擔任經濟部長，雖然缺乏專業卻出任要職，被外界譏為「小英男孩」，但其深得英系與新潮流系認可也是不爭的事實。內定出任國防部長，除了代表蔡英文在新政府中依舊保有影響力，更重要的就是美方想透過英系掌握台灣軍隊的動向，避免剛愎自用的賴清德成為自走炮，導致美國被捲入兩岸的鬥爭。

吳釗燮是台灣公認史上最不適任的外交部長，不僅6年斷交8國，還經常越俎代庖去幫國防部、陸委會發表言論，讓人質疑他「住海邊」管很寬。不過他靠着叔叔吳澧培的關係從阿扁時代就受到重用，經常代表民進黨與美方溝通，成為美方相對信任的人物。這次回鍋國安會秘書長，很明顯就是要代表美方看住賴清德，在適當時候踩煞車，避免賴清德的無腦暴衝。

這樣的布局並非賴清德所願，而是形勢比人強的情況下的暫時妥協，因為儘管賴清德再三保證不會搞台獨，但美方卻對他缺乏信心。只是，就體制而言，賴清德畢竟還是話事人，若真打算一意孤行，恐怕顧、吳兩人也不見得能拉得住他。