前幾年香港樓價年年攀升，一早買了樓的業主成為大贏家，無樓一族尤其是年輕人買樓無望，部分人心裏極度不平衡，於是天天在討論區分享樓市負面新聞，幻想香港樓價到了某一日終會大跌，到時候就可入市執平貨，他們完全不理會過去十多年香港樓價已狂飆了一倍。

這些年輕人的遭遇固然值得同情，一些海外港人的類似行為卻令人感到可悲。這些人2019年站錯邊甚至在反修例運動前線參與暴動，前幾年被迫移民。他們不但不反省，反而對港府充滿怨恨以致衍生出一種病態心理，不能容忍香港變好，並不斷用放大鏡看待香港消極的一面以自我慰藉。

例如香港有逾萬間食肆，過去半年有店舖結業並不奇怪。港人熱衷北上消費，令本港飲食業生意苦上加苦，亦是不爭的事實。然而香港失業率一直在低位徘徊，可見所謂食肆執笠潮只是一個假議題。但部分海外港人對食肆結業的同時也有新餐廳開張視若無睹，日日在網上轉發結業店舖照片，幸災樂禍地嘲諷香港經濟愈來愈差。

也有一些喚不醒的海外港人為了證明移民正確，每當看到外國媒體對香港的報道和評論稍微有批評就如獲至寶，聲言這反映香港已經完蛋。其實香港作為多元化的社會，一方面愈變愈糟，另一方面愈變愈好，兩者並不矛盾。可是這些人偏偏報憂不報喜，選擇性避開外媒正面的報道，一味活在自己的幻想空間。

買了戲票後感到後悔，最好是果斷離場。不過很多人因為付了錢往往選擇繼續看電影，結果既浪費金錢也浪費時間。同樣道理，人生難免會犯錯，最重要的是及時收手。海外港人不從反修例風波吸取教訓，以致一錯再錯，這才是最愚蠢的。