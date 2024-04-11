2023年是《中日和平友好條約》締結45周年，中方曾表示中日關係取得來之不易的成果，增進兩國人民福祉，也為地區乃至世界的和平、穩定與繁榮作出貢獻；日相岸田文雄亦強調，日中兩國對地區乃至世界的和平與繁榮肩負重要責任，在廣泛領域擁有合作潛力，雙方共同致力構築建設性、穩定的日中關係具重要意義。

然而，岸田文雄似乎完全忘記自己所說，中日關係不但矛盾重重，且愈來愈疏遠，皆因日本近年「情傾」美國，更不斷插手台灣和南海主權問題，《中日和平友好條約》名存實亡。岸田周一抵達美國華盛頓，展開為期6天嘅訪問，係2015年以來再有日相國事訪問美國。岸田文雄表示，此行將向世界展示美日關係比以往更堅如磐石，佢與拜登嘅會談，預料討論喺太空、能源、新興科技、量子計算等領域合作。

據悉，重點係磋商提升軍事聯盟，為兩國建立聯合作戰中心；雙方確認將簽署協議合作探月，實現首次有非美國人登上月球，且同意使用日本豐田汽車開發、耗資20億美元嘅月球探測車。外媒亦稱，拜登計劃重啟高鐵項目，利用日本新幹線子彈列車技術，建設全美首條高鐵，連接達拉斯和休斯敦，長380公里，預計耗資250億至300億美元，建成後兩地交通從3.5小時車程縮短至90分鐘。

此外，澳洲、英國、美國2021年締結三方安全夥伴關係（AUKUS），加速喺印太地區嘅外交、安全、國防合作；三國防長周一發表聲明，宣布考慮與日本喺AUKUS關於先進能力發展嘅「第二支柱」展開合作。華府高官形容日本多方面與美國齊心，猶如北約盟國。中國要求日本「放棄搞軍事化安全小圈子」以及反省侵略歷史，看來完全不切實際。