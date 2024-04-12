西方民主選舉制度未必可真的選賢與能，更多的是陷入金權政治去。但當民怨極深時，只要保證選舉過程公平開放，民怨可以反映選票的去向。除非如烏克蘭在2014年的顏色革命推翻民主選舉，否則的話，還是有可能政權輪替，也因而有政策大轉變。

以南韓為例，尹錫悅在兩年前當選總統時，便已面對在野黨在國會的大多數，朝小野大對尹錫悅政府有所抑制，他的保守改革政策難以獲國會支持，上任文在寅的政策可繼續。但尹錫悅卻利用總統行政權，在外交政策方面作出大的轉變，由與華友好轉為敵對，且推行全球外交，跟隨美國，大有與美日結盟對付中俄朝。這便是文在寅之後的政權轉變，帶來南韓對華對外交政策的逆轉。

4月10日南韓國會選舉，結果大出尹錫悅的期望，在野共同民主黨和盟友重建韓國黨大獲全勝，各黨派中只有在野的這兩黨議席增加。執政黨在國會議席更進一步減少，300議席中只佔108席，處於大弱勢。單共同民主黨便有175席。今次選舉投票率為67%，是30多年來最熱烈的一次。

在野黨代表金大中路線，在當前政治爭執中便爭取到民眾的廣泛支持，朝小野大的情況更趨明顯，尹錫悅政府成為跛腳鴨。由於權力分立，尹錫悅的外交政策不用國會批准，可涉及財政資源撥款仍然受制於國會的在野派。因經濟低迷而引致的民怨，通過選舉投票譴責尹錫悅的經濟政策，經濟政策包括對華經貿，尹錫悅依從美國對華不友善以及科技合作的抑制，便難以堅持下去。軍事方面，國會亦會阻止增加撥款，尹錫悅企圖與美日進行軍事合作，將受到國會的阻撓。雖然國會沒有外交權，不能扭轉尹錫悅親近美日的政策，但國會選舉顯示的民意傾向，尹錫悅及其政黨不能不有所收斂妥協，特別是考慮到3年後的總統選舉，尹不能再選，但他代表的政黨不能不考慮在今次大敗之後，怎樣迫使政府調整政策以爭取選民的支持。

南韓的例子似乎有點特別，因為保守親美的政治勢力與支持民主自主的勢均力敵，選舉制衡的作用巨大，政權更替後政策轉變幅度大。但其他國家，如菲律賓，以至印尼、泰國、印度等，選舉結果同樣會帶來政治政策和外交大的轉變。此所以美國要花重金在當地進行干預。但至少以南韓例子，美國金權的干預未必一定成功，故要以顏色革命作為補充。