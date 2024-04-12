台灣地區前領導人、國民黨前主席馬英九，近日訪問大陸進行「和平之旅」，他轉變思想立場，明確表示「反對台獨」，促進和平統一。這個政治成果帶回台灣並積極推動，勢必首先在國民黨內開啟新形勢下的兩條路線鬥爭。

這兩條路線之爭，圍繞着堅持「九二共識」、推動統一，還是反對「九二共識」、拒絕統一而展開；這兩條路線之爭的代表人物，一是馬英九，一是朱立倫。這種路線鬥爭，必然引起政治權力鬥爭，爭奪國民黨的領導權，爭奪國民黨主席。當然，基於形勢或人事變化，新一任國民黨主席選舉，也不一定就是馬英九和朱立倫，可能會有別人，但兩條路線之爭的內容和展開，是必然圍繞着上述焦點的，這也是大勢造成的。

在大陸強勢發功下，在「和統」不行就「武統」發功下，怎麼對待統一問題和壓力，台灣社會和一切黨派都已不可迴避，不可騎牆，不可模棱兩可。大陸做的，是馬英九返台後，要加強造勢，要利用各種方法，直接介入台灣社會的統獨問題，為統派注入強大力量，再不能只是隔山打牛，再不能把「統一」的喊話和呼籲，只是局限在「台灣訪陸人士」身上，而是要把統一的方針化為具體的辦法，落實到台灣政壇、黨派和社會之中，開花結果，成為「本土力量」。有了這支力量，無論台灣選舉也好，無論「內應」大陸武統、恢復秩序、穩定局勢也好，都能為實現統一發揮重要作用。

這方面的工作，正好可以「借東風」，在馬英九返台後大張旗鼓地展開，震懾「台獨」、「反統」，他們敢迫害打擊「統派」，大陸就要還以顏色，採取行動；大陸「工具箱」裏，有的是這方面的「傢伙仔」。大陸只有這樣做，才能給「統派」撐腰壯勢，令其強大，台灣民眾才能看到統一勢不可擋，讓一切反動派知道，甚麼叫「順之者昌，逆之者亡」，若不棄暗投明，那就自取滅亡。