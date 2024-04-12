盎格魯撒克遜人最大毛病就是傲慢與偏見。英國國防大臣夏博思日前在報章發文，大談北約對第二次世界大戰後和平的重要性，聲稱世界正在從戰後變為戰前，批評中國愈來愈好戰。這正是典型的賊喊捉賊，世界之所以從戰後變成戰前，正是因為英國跟隨美國到處挑事，製造亂局。例如俄烏戰爭，就是因為北約不斷東擴引起，美國是主謀，英國是幫兇。夏博思聲稱北約鞏固戰後世界和平與繁榮，分明是睜眼說瞎話。蘇聯早就解體了，華沙公約組織也早就不存在了，作為其軍事對手的北約不但沒有解散，反而不斷擴張，甚至企圖把手伸到亞太地區，到底是誰好戰？

正如歐洲議會議員華萊士所說，中國40年來沒有轟炸過任何人，而美國每天都在轟炸別的國家。一點也不誇張，美國立國將近250年，只有不足20年沒有打仗，參與大小戰爭達200多場。單是二戰結束以來，美國就對外發動上百場戰爭，英國也參與了不少。從朝鮮戰爭到俄烏戰爭，再到南斯拉夫、阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞、紅海等等亂局，不都是美英造成的嗎？

中國人崇尚和平，一向沒有對外擴張的企圖，與英國等西方海盜國家有本質上的區別。過去英國大老遠跑到中國發動鴉片戰爭，並侵佔香港，而中國從來沒有向英國發動任何戰爭，更沒有侵佔過英國一寸土地。即使到了今天，英國已沒有能力單獨對外發動戰爭，依然跟隨美國到處打打殺殺。中國若是像美英如此好戰，周邊群狼豈敢如此放肆，菲律賓這種九流國家豈敢一再挑釁。

老子說：「大音希聲，大象希形。」愈大的成就，往往愈不可估量；愈大的氣度，往往愈不可形容。這是中國古人的智慧，豈是夏博思這種幼稚淺薄的西方政客所能理解。當今中國不是沒有能力對付周邊群狼，而是本着以鄰為善、以和為貴的方針，盡量隱忍不發，不像美英那樣盛氣凌人，動不動就喊打喊殺。

年前美國國防部曾發表過一份報告，指中國一直在隱藏軍事力量，實際武器裝備至少比公布的時間早10年。姑勿論這種推斷是否靠譜，近年中國軍事實力突飛猛進，已是不爭的事實，但中國並沒有因此而咄咄逼人，反而益發顯得潛忍謙和。這也正是「大音希聲、大象希形」的道理，西方政客指中國好戰，純屬胡說八道。