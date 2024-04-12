日本首相岸田文雄訪美，除了又以中國為針對目標，商議加強日美同盟關係外，美國總統拜登透露，美日將合作德州高鐵項目。美國作為全球第一強國，目前為止仍未建成第一條高鐵，佛羅里達州所謂的高鐵最高時速只有200公里，跟時速超過250公里才能稱為高鐵的標準有大段距離，甚至曾發生撞死人意外。如今又想交由日本協助興建高鐵，行得通嗎？

實際上，美日10年前已提出合作興建高鐵，但因為環評、收地、法律和程序糾紛，遲遲無法開工，最後不了了之，如今舊事重提，上述問題會突然迎刃而解嗎？想一想也知不可能。尤其現今政治環境比當年更惡劣，舉凡民主黨提出，共和黨必定反對，何況拜登能否連任也是未知之數，可以斷言，美日兩國合作共建高鐵，到頭來只是無法落實的假大空議題。

中國已是全球第一高鐵強國，不僅全國都有高鐵貫通，更協助其他國家興建高鐵。最令世界驚訝的是，中國京滬高鐵時速本來已高達350公里，但當局並不滿足，正傾盡全力研究低真空磁懸浮「高速飛車」，時速可達1,000公里，比民航客機速度還要快，美日肯定難以想像。

拜登早在上任初期，已揚言要搞好基建，當中包括要一圓「高鐵夢」，但數年下來毫無寸進。老實講，美國作為科技大國，而日本的鐵路技術亦名列前茅，在技術方面不難做到，但作為民主國家，實在有太多程序要走。以早前被撞塌的馬里蘭州巴爾的摩大橋為例，重建大橋竟要花費至少20億美元和用上10年時間。大橋只是重建，不涉收地，尚且如此，興建高鐵需時隨時以倍數計，屆時中國又會領先到何等程度？美國要追趕中國，可謂不可能的任務。