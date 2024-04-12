美國日前聯手菲律賓、日本、澳洲，首次在南海舉行軍演威嚇中國；另一邊廂，美國亦在亞太糾集美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），對亞太地區和平穩定產生深遠影響。中國在外交上要做好打硬仗的準備。

說起北約，本來是二戰後美國與盟友聯手對付蘇聯的軍事同盟，當時世界兩大陣營對峙，歐洲極需要美國在背後撐腰。但冷戰過後，俄羅斯的實力早已不構成對歐洲乃至美國的挑戰。對於歐洲國家尤其是德、法這些大國而言，與俄國和平相處更符合其國家利益。上世紀末歐洲一體化，歐元一度有挑戰美元霸權的勢頭，自此，北約反而成為美國遏制歐洲的工具，不時利用北約挑動一些小規模軍事衝突，令歐洲大國一直陷於被動，讓美國不斷鞏固其「老大哥」地位。

中國是美國近年在國際上樹立的新對手。美國有見北約好使好用，於是2021年牽頭成立AUKUS，加強在亞太地區對華遏制。此外，美國還強化五眼聯盟、推動美日印澳四方安全對話（QUAD），企圖在亞洲複製北約模式。

英國作為美國的親密盟友，對於搞亞太北約表現最為積極，不但參與華府牽頭的多個聯盟，英國國防大臣夏博思近日更撰文聲稱中國愈來愈好戰，世界已進入戰前世界。相反，日韓等國顯得比較謹慎，例如日本對加入AUKUS一直未有明確表態，只是說了解AUKUS的重要性，日本將繼續就加強自身防衞能力作出貢獻。

有北約這個例子在前，日韓等國也不是傻瓜，心知一旦被美國拖落水，不但徹底得罪中國，今後都要成為美國的棋子任其擺布。換言之，北京不要中了美國挑撥離間的詭計，只要搞好經濟及繼續對外開放，就可以合縱連橫打破美國圍堵。