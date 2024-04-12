油麻地佐敦道華豐大廈日前發生大火，造成最少5死40傷。起火原因尚有待調查，但火災造成大量死傷的原因早已寫在牆上，包括樓宇商住混合，有大量合法或非法改建的賓館和劏房；居住了大量防火意識及逃生能力偏低的基層長者、窮遊旅客和少數族裔；大部分消防安全設施已因日久失修或過期失效；大廈雖有成立法團，但未能發揮作用，長期漠視當局的強制驗樓及消防維修命令，即使屢遭檢控，仍遲遲未有展開改善工程等，雲集了所有常在香港市區舊樓出現的管理及消防問題。

事發後有問責官員身穿防火衣親赴火場視察，多名高官輪流到醫院探望傷者和死者家屬，也有多位立法會議員及區議員到場協助受影響居民處理安置工作。但這些事後孔明、抽水做騷的言行，既無法挽回逝去的人命，也無助防止更多同類慘劇再發生。

每次發生類似的奪命火災，政府官員都信誓旦旦會加強執法和修改相關法例，包括提升舊樓管理和法團管治，授權當局以先維修、後追錢的方式，協助私人樓宇提升消防安全設施，提高各類僭建及違令罪行罰則，以至矢言要大規模取締劣質劏房等。惟有關政策措施若非「講咗等於做咗」，就是不斷拖拖拉拉、議而不決、決而不行、行而不果，等到相關官員經已升官調職，甚至退休咬糧，仍未能有效落實執行。

中國地大人多，差不多每隔幾個月就會發生一宗死傷者眾的樓宇大火，相關部門或地方官員輕則被貶職記過，重則被雙開以至收監，並且例必會全縣、全市以至全省進行大排查，找出其他違規問題和消防隱患。內地的一套是否有效，見仁見智，但香港現時完全無人問責的做法，則肯定失效失策。