「產能過剩」最近成為中國、美國以至全球網民的熱搜和熱議用詞，主要是美方用來形容中國日益強大和先進的製造業，尤其是俗稱「新三樣」的新能源汽車、鋰電池和太陽能裝備產業。美方指控中方將本國未能消化的貨品，以低於市場的價格傾銷到海外，打擊美國及其他國家的相關產業和就業。美國財長耶倫近日訪華期間，就多次質疑中國「產能過剩」。歐盟亦宣布會就中國電動車的「產能過剩」問題展開調查。

經濟學上有不少有關「產能過剩」的研究和案例，主要指企業高估了市場對某類貨品或服務的需求，作出了過度的投資和生產，最後因產品供過於求，導致跌價和滯銷，企業出現虧蝕以至倒閉收場。然而，中國生產的新能源汽車、鋰電池和太陽能裝備，因為其性價比高及市場需求強勁，在世界各地都大受消費者歡迎。雖然銷售增長率近期有所放緩，但暫未見到所謂的過剩或滯銷情況。

真正出現跌價和滯銷的，是質量未必比中國出品好，但價格卻往往高出一、兩倍的美國和歐洲電動車，部分美歐車廠更因自知缺乏競爭力而先後退出市場。這是經典的市場經濟、汰弱留強的結果，全球新能源市場仍處於增長階段，遠遠未見萎縮或「爆雷」，本身為經濟學教授的耶倫沒理由不清楚。

經濟學也指出，如果政府對本國出口貨品提供大量補貼及政策優惠，便會對別國的企業造成不公平競爭。但正如中國商務部部長王文濤日前會見在歐中資汽車企業時指出，中國電動車價廉而物美，是業界持續技術創新、不斷完善供應鏈體系，以及經過充分的國內市場競爭所促成，不是依靠政府補貼來取得競爭優勢，美歐等國指摘中方「產能過剩」是毫無根據。

事實上，真正向本國汽車企業提供補貼和製造不公平競爭的，正正是美國，包括禁止任何使用中國鋰電池的汽車獲得換車稅務優惠，對中國進口汽車徵收懲罰性關稅等。美歐的另一指控是市場准入問題，但其實中國已多次表明，歡迎世界各地的企業來華投資，包括開設車廠，並且已有不少成功例子。反而是中方企業希望到美歐投資設廠，並承諾僱用大量當地員工，卻遭到部分政府或當地企業，以國家安全或其他理由阻撓。

顯而易見，美國指摘中國「產能過剩」，並非如耶倫所指是為了包括中國在內的全球經濟健康發展，而是僅為維護美國的企業、勞工，以及年底總統選舉的選票利益，是徹頭徹尾的貿易保護主義和經濟、科技霸權。

經濟學告訴我們，保護主義最終只會令本國消費者受損，導致物價上升及影響生活質素，以及使到受保護的企業競爭力下降，妨礙創新與科技進步。就新能源產業而言，保護主義更會減慢全球的節能減排進程，令各國民眾都受害。