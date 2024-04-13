娛圈單打：還未出師已被棄 香港三子點算好

《亞洲超星團》選出的男團「LOONG 9」新聞多多，早前忽然加入3位落選學員，組成專攻內地的「LOONG 9-S」，3位香港成員則獲安排組成「LOONG 9-V」留港發展。當時本欄已提出疑問，唔通在比賽中攞第三的「妙音龍子」冼靖峰，紅不過羅湖橋？

唉，唔知係咪一語成讖，「LOONG 9」官方社交平台發布最新消息，宣布9子正式集訓，但睇真啲，香港3子冼靖峰、文佐匡、黃奕斌統統冇影！反而新加入的張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊施施然入營受訓。喂，咁樣擺明厚此薄彼啦！香港3子因而被指「用完即棄」，粉絲同樣非常不滿。

冼靖峰強調，「LOONG 9」所有成員缺一不可，但事實證明，呢啲只係佢一廂情願嘅想法。雖然一直有評論認為，香港3位成員，實力唔及內地參賽者，但話晒都係經過多輪過關斬將、兼獲韓流天王Rain認證先至獲獎，家陣被官方晾在一旁，咁究竟呢個比賽舉辦的意義何在呢？

「妙音龍子」暫時係3位香港成員之中，知名度最高的一員，相信只要佢聽教聽話，TVB都唔會虧待佢；至於其餘兩子際遇如何，真係要睇自己造化。不過香港網民把口不嬲唔收，尤其部分網民慣性盲反大台，少不免對3子冷嘲熱諷。例如譏刺為「冼剩種」、「做咗Condom」。

嗱，做得娛樂圈，首要吃得開同面皮厚。想當年張國榮尚未走紅，都試過被人柴台噓爆，儘管內心難過，但只要咬緊牙關挺住，最後都會成功。所以呢，小小苦楚等於激勵，3子努力呀！