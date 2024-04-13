中美元首最近通電話，中方強調台灣問題是第一條不可逾越的紅線，美國白宮國家安全顧問沙利文就來「踩線」。他對日本首相岸田文雄表示，美日同盟達到前所未有的高度，揚言美國的方針，就是要確保「台灣有事」永遠不會發生。

這個說法的潛台詞，是台灣不會讓大陸攻擊，不會「有事」，日本前首相說的「台灣有事就是日本有事」的狀況不會發生，日本大可安心。沙利文的狂言，不僅是對日本說的，更是講給中國聽。他公然藐視台灣問題是中國第一條紅線的立場，態度囂張；此也說明，拜登政府沒有把中美元首通話的內容和中方的立場、主張當回事，美國想怎麼幹還會怎麼幹。

沙利文說，拜登政府執政以來，投入大量資金、人力和政府工具，建立更為強大的美日同盟。他透露，總統拜登將全面承諾配合日本防衞省明年新設統合司令部，升級駐日美軍作戰指揮部，確保更有效地合作及共同應對在印太的共同挑戰。

這段話，給了日本方面「台灣有事就是日本有事」、妄圖干預中國內政、「保護台灣」的底氣，也是山姆大叔在「趕鴨子上架」，把日本綁在美國戰車上。既然美國投了「大量資金、人才和政府工具」、建立「更為強大的美日同盟」，豈容日本不跟美國跑？不給美國賣命？其實二次大戰後，亡國滅頂的小日本是極其畏懼戰爭的，尤其是中國崛起、空前強大、中日各方面關係十分密切、利益巨大。日本要和中國密切關係、友好合作才是第一要務，才符合日本的根本利益，借它100個膽也不敢和中國打仗，更不敢因為台灣和中國打仗。然而，日本早成美國附庸，讓它幹啥就得幹啥。

事實上，日本政客並不傻，知道和中國對抗、打仗、干預台灣問題，遲早完蛋；然而他們更知道，不聽命美國，立刻就瓜菜被削，只好晚些死，好過立刻死，拖得就拖吧！反正小命都是攥在別人手裏。