馬英九訪大陸5度落淚，還登上八達嶺長城高唱抗日歌曲《長城謠》，有台灣媒體人表示，不少日本學者向他抗議，質疑馬英九根本就是仇日派！

這位媒體人說，日本很多「知台派」學者覺得「馬英九根本就是騙了日本人」，當年馬英九競選國民黨主席及總統前，曾經到訪日本，馬英九聲稱自己不是反日派、是知日派，獲得許多日本學者認同，結果現在發現馬英九根本是仇日派，「一天到晚跑去中國哭那甚麼抗日。」台灣知名節目主持人聞言還說：「甚麼？他甚麼騙日本人？他連台灣人都騙了，還好我沒有投過他！」這種說法真的令人瞠目結舌，原來只要唱個《長城謠》，或是參觀抗戰史迹，就是反日！這種學者到底是「知台派」，還是「殖民派」？根本充滿了帝國主義思想，完全不願意面對日本當年的錯誤，深刻反省日本造成多少國家人民永遠無法抹滅的痛苦。

但要說馬英九是「仇日派」，恐怕真的是過度解讀，馬英九與習近平會面時，引述的就是魯迅的《題三義塔》，原詩為：奔霆飛焰殲人子，敗井頹垣剩餓鳩。偶值大心離火宅，終遺高塔念瀛洲。精禽夢覺仍銜石，鬥士誠堅共抗流。度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。馬英九引這首詩希望化解兩岸之間的恩恩怨怨，忘卻過去攜手並進，但魯迅這首詩實際上是對日本人說的，儘管日本人對中國人諸多欺凌迫害，但「相逢一笑泯恩仇」，中國人還是不記仇，只記得彼此的交誼情義。誰豁達大度？誰雞腸鳥肚？應該很清楚了。

其實，許多日本人是了解自己先祖過去的罪行的，偏偏那些不願承認錯誤的極右派，就是台灣獨派最契合的一群人。所謂一丘之貉，所謂蛇鼠一窩，大概就是形容這一類的人吧？