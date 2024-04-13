佐敦華豐大廈3級火警釀5死40傷。消防員續調查起火原因，初步相信不涉及刑事或縱火，消息指起火源頭疑在大廈一樓天井，該處存放一批清潔工具和大量膠袋，不排除有煙頭燒着垃圾膠袋導致火勢迅速向上蔓延。

事實上，今趟華豐大廈慘劇，再次浮現本港近9,000幢舊樓存在嘅共同隱患，就係消防設施不到位及亂更改大廈內部結構，據消防處指出，涉事大廈曾未經申請改動內部結構，致出現不同間隔單位，增加救援困難；而消防設備亦無有效年檢。消防過去10年曾對華豐大廈提出5次檢控，包括阻塞逃生通道、未有保持消防裝置及設備在有效操作狀態，以及未有為消防裝置和設備進行年檢。

消防安全事關人命，怎可以得過且過，執法不力？消防設施改善工程若然一拖再拖，有法不依，執法不嚴，咁同一紙空文有何分別？既然可以得過且過，自然有人心存僥倖。老朽曾為人師，不妨打個譬喻，當年老朽追小學生交功課，說不交功課必定要罰留堂甚至見家長，然而總是說了算，到頭來學生已當我「發噏風」，不交功課根本就冇事發生，罰留堂見家長全是說了算，我再聲色俱厲話「留堂」，小鬼們都笑了！

閒話表過，言歸正傳。今趟慘劇源頭疑天井起火，懷疑有人亂丟煙頭肇禍！老朽腦海一閃，本報不是大早已提過！連忙翻出2021年3月30日《東方日報》專題，指出三無大廈天井衞生堪憂的一段文字：本報及後又於深水埗舊樓大廈天井發現堆積如山的垃圾……最離譜是垃圾夾雜大量煙頭，一旦有人把未完全熄滅的煙頭丟到天井，「辣着」垃圾堆隨時引起火災，釀成悲劇。舊樓除了消防設備唔到位，搞好天井衞生亦刻不容緩。