2019年的反修例事件一眨眼已過去4年多，這件事發生後，徹底改變不少香港人的命運及人生軌迹，遠走他鄉的人，有些人選擇台灣，尋找所謂民主、自由之夢。誰料幾年過去，移民台灣成了噩夢，民主自由成了刁難折辱，既要接受民進黨政府匪諜的審核，幾年來只有一成八港人得償所願，其他4萬人不是二次移民，便是無奈無望且不知所措，真正體驗了一次生命在於折騰的滋味。

台灣陸委會近日公布，去年有1,432名港人獲准定居台灣，人數較前年的1,296人多了10%以上，驟看獲得定居台灣的港人數目增長了一成。民進黨政府以此反駁外間批評他們承諾支持香港人抗爭是空口說白話。陸委會代表還解釋，不能在審核港人定居申請時太鬆手，是因為近年香港政治形勢劇變，人口結構中快速攙入原屬大陸籍居民，必須加強審查，否則便會陷台灣於匪諜危險中。

對於這個解釋，大部分港人是嗤之以鼻的，但不可忽視的事實是，反修例事件後，曾有幾萬港人攜家帶幼去了台灣，向民進黨政府提出定居申請，他們赴台的一個主要原因便是，當年蔡英文及其民進黨政府不斷消費香港，聲稱支持香港人抗爭。

但台灣內政部的數據可見，從2018年到去年，5萬多獲台灣居留許可的港人中，累計只有約8,600人獲定居許可權，也就是少於一成八獲得定居權，其他人仍要不斷接受民進黨政府審核移居申請的折磨，不是要求補充資料，便是審核不過關。

台灣不接納香港人移居申請的原因大都讓人匪夷所思，如香港申請人曾任職政府及公共部門，基本上一定被拒，因為做特區政府的公務員被視為匪諜高危人士。其他申請投資移民的人，也被刁難投資不合格等。

陸委會對此的解釋是，主管機關發現部分港人申請定居權存在違法個案，例如投資移民並未實質投資；專業移民未能實質貢獻專業；依親移民卻無依親事實，甚至有明顯造假等。

若按這些話來分析，有八成半移台申請一直被積壓，是否大部分香港移居人提出的申請都存在違法、欺騙或不實呢？或者，問題的癥結根本是民進黨政府的匪諜思維太脫節。反正，台灣政府就是變了臉。

再看一看台灣政府批出定居許可的時間吧，2019年後，台灣當局曾在短時間內批准了4,800多港人定居，此後幾年，相關申請便在慢動作處理中，每年只是批核1,000至1,400多人，4萬多港人要麼就癡癡地等，等不下去的人已經二次移民，還有不少人民主夢碎，寧願回港，懶理台灣政府的拖字訣了。

移台被刁難，移英移加容易了吧？但兩個國家都有經濟差、搵食難、治安不佳等困擾，歷盡人生虛妄、浮華後，折騰一圈的香港人不少又回到原點，說來說去，移民真的不是一個可以趕時髦的事。