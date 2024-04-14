以色列內塔尼亞胡政府已到了為所欲為的地步，為了擴大戰事延長政權，竟然連伊朗駐敍利亞大使館也施襲，等同轟炸該國領土。出得嚟行，預咗要還，伊朗揚言以牙還牙，美國情報部門亦指出，伊朗數日內就會作出報復，可見以色列是咎由自取。

弄至中東局勢滑向失控的深淵，美國當然脫不了關係。它一直縱容以色列的暴行，提供金錢和軍事援助，助長內氏更加囂張狂妄。如今已無法煞停猶太復國主義政府，借以巴戰事實行種族清洗，挑起區內戰火實行大以色列主張，惟美國國務卿布林肯竟想甩鍋中國。他公開呼籲，包括中國在內的多國外交部長運用自身影響力，說服伊朗不要攻擊以色列。

中國從來都不干預別國內政，美國則相反，以世界警察自居，事事都要插手。既然以色列連伊朗都想拖落水，美國就應預計這樣做會有甚麼後果。世界警察長期對以色列放任自流，布林肯不促以色列收手，反而要中國向伊朗施壓，這究竟是甚麼混帳道理？說實在，伊朗至今的表現仍是非常克制，外界原以為德黑蘭會即時發難，但至今依然隱忍不發，顯然也在盤算後果。伊朗不報此仇無以服眾，不但擺不平國內反以情緒，亦難以向伊斯蘭世界交代，但究竟以何種方式復仇，復仇到何等程度，不由德黑蘭不細思再三。

一般估計，伊朗將會以空襲方式，對以色列駐外使館施以導彈打擊。但別說伊朗報復以色列是名正言順的事，美國繼續放任以色列胡作非為，伊斯蘭武裝組織針對美國和西方的恐襲，恐怕也是陸續有來。美國花了廿年時間在中東打反恐戰，落得灰頭土臉收場，一旦再被捲入中東戰爭泥沼，肯定會打亂其在亞洲打壓中俄的部署。