本欄早前曾引述一項調查，指出去年和今年比較，東南亞國家人民對美國的支持度急速下降。根據2023年的研究，假如在中國和美國之間二擇其一，61.1%的受訪者會選擇美國，38.9%的人會選中國，但事隔一年，中國的支持者就出現「逆轉勝」。今年的同類調查，支持中國的受訪者大增，首次超越美國。由此可見，美國在別國人民的心目中，形象正快速下滑。

不獨是在東南亞地區，就算美國在歐洲的傳統盟友，很多亦對山姆大叔離心離德。以德國為例，當地的網絡討論區近期有個熱門話題，談到中國的影音平台TikTok可能會在美國被禁，或者被迫出售。不少德國網民提出，自己國家是否也該效法美國，打壓TikTok。德國向來有反華之風，故不少網民都隨聲附和，說政府應該取締TikTok，但讓人始料不及的是，不少民眾同樣反對來自美國的Facebook和X等網絡社交平台。很多留言者說，禁止TikTok固然可以，但請將美國那些垃圾平台也一併掃除。

近年，美國不停向世人傳遞抹黑中國的訊息，此舉不能說沒有成效，但剃人頭者，自己頭上的毛髮也同樣脫落。目前全球多處地方都掀起反美之風，就連華盛頓政府的盟友們，亦不例外。

事實上，老美有許多行徑都難以讓人信服。美國的小老弟以色列，近日向伊朗駐敍利亞的大使館發動攻擊，如此野蠻的做法，是公然違反國際法，但華府對此不置一詞。如今伊朗正籌備反擊，要對以國以牙還牙，記者就此事問拜登的意見，拜登卻說，伊朗不能這樣做。你的小老弟可以隨便打人，被打的人作還擊，你卻不容許，試問這是哪門子的道理？怪不得美國昔日的支持者，如今正作鳥獸散。