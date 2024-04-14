在日前舉行的南韓新一屆國會選舉，最大在野黨共同民主黨取得逾半議席的壓倒性勝利，令只能拿到略過三分之一議席的執政黨國民力量相形見絀。不過，這個選舉結果對南韓政壇和東北亞局勢的影響並不一樣。

若要說這次選舉的焦點，莫過於選民到底是想懲罰領導國民力量的總統尹錫悅，抑或是共同民主黨黨魁李在明。最終結果是國民力量慘敗，顯示選民更加不喜歡尹錫悅。換言之，尹錫悅在剩餘的3年任期已成為「跛腳」，幾乎甚麼都做不了，更不用說推動教育、醫療、年金、勞動等核心改革。

相比之下，這次選舉對朝鮮半島局勢和中韓關係的影響，可說是微乎其微，因為南韓實行總統5年單任直選制，總統在三權分立的政治體制中處於主導地位，在政府系統和對外關係中代表整個國家。國會對總統的權力制約，只能通過國會中的議事程序，在人事權、預算議決權等作出監察。南韓總統的外交政策並不需要經過國會同意，不會受到國會選舉太大影響。

在對待中國的立場上，內地輿論多認為國民力量親美，共同民主黨親中。尹錫悅與李在明二人在上屆總統大選的對決，就被形容為是親美與親中路線的對決。其實兩黨都親美，只不過共同民主黨對華相對友好而已。近年南韓民眾對中國的不滿升級，來自共同民主黨的上一任總統文在寅，他在任期末段轉向更加親美。其中最明顯的例子是文在寅在2021年訪問美國時，和美國總統拜登發表聯合聲明，首次提到了台海問題，觸及中國底線，令北京大為不滿。這次執政黨國民力量雖然在國會選舉受挫，但親美在南韓政界和民間已成為主流共識，尹錫悅的親美抑華路線不會輕易改變。