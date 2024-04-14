日前分析過，以軍從加薩地帶撤走大部分部隊，僅屬戰略上和輿論上的以退為進，減輕總理內塔尼亞胡在國內外面臨的壓力。但以方不但表明會繼續強攻拉法，還以導彈轟炸伊朗駐敍利亞的使館設施，擺明想迫使伊朗介入戰團，從而擴大及延長戰事，以及重新爭取美西方對以色列的支持。

不過，伊朗也不是蠢人，看穿了內塔尼亞胡藉戰事延續自己權力的陽謀，至今的反應仍算相當克制。據報伊方即將展開報復行動，會發射導彈或出動無人機遙距襲擊，以至針對以色列的駐外設施，並且很可能會透過代理人施襲，避免被西方指控伊朗直接發動戰事。值得注意的是，美西方多國似乎已某程度掌握了伊方行動並作出預警，是否伊朗故意向西方放風，以免各方出現誤判呢？

另一邊廂，俄烏戰事已開打兩年多，若以佔領或收復領土而言，勝負明顯已分，俄軍已在烏東佔領區站穩陣腳。自從烏軍於今年2月撤離東部重鎮阿夫迪夫卡，加上美國遲遲未通過援烏撥款，雙方的地面正規戰事已停頓多時，烏方只能間歇性、恐襲式的，以導彈或無人機轟炸俄佔地區的軍事以至民用設施。有關行動在戰略上幾乎全無成效，唯一作用是向西方證明烏軍未有停火或投降。而每次在襲擊過後，烏方都會遭到俄方進行反射式、報復式的轟炸，而且精準度與破壞性往往更高。

莫斯科音樂廳恐襲究竟是否與烏方有關，仍有待俄方提供更多證據，但日前針對俄佔扎波羅熱核電廠的無人機攻擊，則很難推說是俄方的「假旗」行動。以色列民眾要求提前大選的呼聲日響，歐美希望甩掉烏克蘭總統澤連斯基的情緒也漸濃。兩國領袖齊齊玩火以求自保，誰會首先變了自焚呢？