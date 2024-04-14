以哈戰事外溢，中東戰雲密布，美國最不想見到嘅局面終於出現。當初縱容以軍濫殺巴人，釀成人道危機，美國眼見咁搞落去，局勢必然失控，總統拜登亦恐對其競逐連任會有障礙，是以極盼望以哈和談；以色列總理內塔尼亞胡卻當美國嘅警告冇到，終於搞出個大頭佛。

呢，以色列日前空襲伊朗駐敍利亞大使館，擊斃多名革命衞隊高級軍官，伊朗誓言發動大規模襲擊報復，以色列和美國又豈能睡得安枕？

以色列防長加蘭特日前與美國防長奧斯汀通電話時說，以方對伊朗可能發動嘅襲擊保持高度戒備，並強調以色列不會接受伊朗對以國領土施襲。加蘭特表示會致力保障以國公民嘅安全，並指伊朗直接攻擊以色列領土的話，以國會作出適當回應。

美國國務院近日表示，國務卿布林肯已經促請包括中國在內嘅多國外交部長，運用自身影響力，來說服伊朗不要攻擊以色列。據悉，布林肯曾與中國外長王毅、土耳其外長菲丹、沙特阿拉伯外長費薩爾和歐洲國家嘅外長通話，「以表明局勢惡化不符合任何人的利益，各國應敦促伊朗勿令局勢升級」。

白宮發言人巴埃爾亦表示，美國已向伊朗表明，美國沒有參與對伊朗駐敍使館的空襲，同時已警告伊朗不要把這次空襲當作藉口，令區內局勢進一步惡化，或是攻擊美國嘅設施或人員。

看來，伊朗只不過誓言報復，未曾動真格，美國和以色列已經惶惶不可終日！美國官員續指，美方嘅回應需視乎伊朗攻擊情況，若以色列攔截到來襲導彈和無人機，或者其殺傷力不大，美方將要求內塔尼亞胡政府不要貿然反擊。伊朗喺美國心中嘅斤両可想而知，內塔尼亞胡卻想拉美國落水以轉移視線，佢唔受控意味中東局勢危機重重。