正論：偏遠鄉村上網慢　通訊基建仍落後

內地提倡「新質生產力」，其實「新質」都是以創科界為主力；同時亦呼籲香港創科界應該多作貢獻，進一步以科技創新提升國際水平，以融入國家發展大局。事實上，港府亦銳意打造本港成為智慧城市，然而近年多項科技發展頻見甩轆：「康體通」曾整個系統癱瘓；去年底區議會選舉，電子選民登記冊忽然發生故障；新鮮熱辣有「監考易」系統臨時故障，要改用人手核對，有試場主任形容為「全線崩潰」；見微知著，可見香港距離智慧城市仍然很遠。

再說，智慧城市都要靠網絡發達，當局早在2018年展開擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，涵蓋新界和離島235條鄉村，目標是改善互聯網基礎設施，讓村民享受穩定的高速寬頻服務。然而，現時只完成68%，料2026年才全部完成。難怪被質疑：網絡覆蓋處理慢，點做智慧城市？在鄉村慢活也許是享受，可是上網龜速卻不是人人能接受。目前已有超過160條鄉村透過資助計劃鋪設光纖網絡，約8萬名村民受惠。此外，連接香港島至南丫島、大嶼山至長洲、大嶼山至坪洲三條海底光纖電纜已完成鋪設。通訊事務管理局辦公室市場及競爭科主管預計，整個計劃料於2026年或者之前完成，惠及約11萬名村民。港府資源豐厚，一直自詡智慧城市，理應深明「時間就是金錢，效率就是生命」，於改善互聯網基礎設施，切不可以歎慢板，應盡早完成鋪設，讓村民早點享受「上網快」的樂趣。

呢，大澳以前只靠銅線提供基本的電訊服務，上網速度跟不上現代人要求。在資助計劃下，大澳部分鄉村和商戶去年年中已有光纖網絡覆蓋。有在大澳生活逾半個世紀、經營零售生意的村民表示，以前上網速度只有每秒8兆比特，而且經常斷線，顧客使用信用卡或八達通付款，往往因為斷線而無法轉帳；而自從有了光纖網絡覆蓋後，上網速度提高至每秒1,000兆比特，不但沒有再出現無法轉帳的情況，空閒時更可上網看影片。可見光纖入村，大大提高村民的生活質素。

在資助計劃下，梅窩部分鄉村也正進行光纖網絡鋪設工程。梅窩學校在資助計劃推出後，寬頻服務得以提升，上網速度更快，教師可以靈活安排網上互動教學。有教師表示，光纖網絡可支援20至30部平板電腦同時上網互動，教師可設計網上課程，加入遊戲，提高趣味。正如當局指出，資助計劃令高速寬頻服務在偏遠地區更普及，同時為其他電訊服務例如第五代流動通訊服務和Wi-Fi無線上網提供基礎設施，有助香港智慧城市發展。

旨哉斯言！香港要不辜負「智慧城市」的美譽，總不能一推出電子新系統就甩漏連連，丟人現眼。智慧城市不能頻頻失智，政府有必要檢討制度上有何缺失。科技一日千里，創科局要做好把關工作，才可不負所託；而像光纖網絡鋪設工程，關乎改善偏遠地區及鄉村居民的生活質素，政府2018年開始有關計劃，至今完成未夠七成，確實要快馬加鞭，從速完成，否則發展甚麼也慢過人，則永遠只能追落後！