伊朗一直抗拒與以色列交戰，但這次是避無可避了。以色列炸伊朗的大使館，等同炸伊朗國土，是極大的挑戰。伊朗一是抑制不了國內的強烈報復情緒；二是亦難向親伊朗的各個地方武裝交代；三是伊朗不反制，以色列應會繼續挑釁，被攻而不還手，會挫傷伊斯蘭教各國各方勢力的士氣，敗壞伊朗的國際形象，特別是對巴勒斯坦之戰、加薩之戰，產生消極作用。

當地時間上周六晚上，伊朗大舉空襲以色列，以方稱為伊朗攻擊開始，但聲勢雖大，卻沒有對以色列全面毀滅的意圖，主要是表明伊朗直接反制還未到大戰的形式，伊朗還是留有一手，未到決裂大戰。一方面，以色列要求聯合國安理會討論，便是以軍不即時反擊，不即時引發大戰。另一方面，哈馬斯仍在談判停火協議，以軍仍在轟炸加薩，雙方都未到集中全力應對大戰，以伊之間還有緩衝的餘地。

以巴之戰，巴方和伊朗最佳的戰略是與以色列鬥耗，以色列小國寡民，經濟依賴進口，只要對其進口封鎖，以國的作戰能力和經濟情況不可能維持太久。以往以軍的決戰是速戰速決，但加薩一役和以前在黎巴嫩南受挫於真主黨，已顯示出以色列不能再速戰速勝，基本上對於伊朗支持的哈馬斯及其他地方武裝，是無計可施。

而從哈馬斯來看，只要國際社會可阻止以色列的種族清洗，便有足夠的力量與之耗下去。耗下去加薩人民受苦大，卻顯露以色列的種族主義暴行，引來國際的干預、制裁，給以色列造成更大的壓力，大可引發內部反抗。相對而言，以色列以及背後的美國是耗不下去的，但速戰未可言勝，耗下去是政治死路，美國大選乃至歐洲的政策轉變，都會使以色列失去海外奧援，不可能獨自戰爭下去。

以色列與美國正處於絕對的困境，似無解脫的對策，伊朗只要按部就班，加強壓力，便足以把以美耗死。美國策動在伊朗東部的動亂，難有圍魏救趙的作用，只要伊朗堅定，也不妨用空襲打擊以色列的空防，拖住它防禦的力量，讓真主黨等一眾地方武裝逐步增加騷擾以色列的活動，同時讓哈馬斯在談判桌上爭取國際同情，這已是不敗之局，不用伊朗直接出兵，且可藉機清理伊拉克與敍利亞殘留的美軍勢力。以色列問題、中東衝突，可藉此逐步解決。此所以伊朗宣告對以色列的反擊暫告一段落。