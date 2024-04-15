伊朗和以色列終於打起來。去年10月7日爆發巴以之戰，全世界就估到伊朗遲早會捲入；以色列和伊朗打了多年仗，始終處於尖銳狀況，世仇難有了斷。

巴以戰爭一爆發，黎巴嫰、敍利亞、也門等伊斯蘭武裝，在「軸心」伊朗支持下力挺哈馬斯，與以色列戰鬥到底。這些伊斯蘭武裝從四面八方打擊以色列，但伊朗的策略是不直接和以色列發生武裝衝突，因為以國的背後是美國；美國在中東大量駐軍，航母戰鬥群長期游弋，伊朗還是很有顧慮的。

那時的美國，也不想巴以之戰擴大成伊以之戰。美國沒有取勝的把握，也沒有這個力量，它能做的，是調兵遣將，大軍雲集，震懾伊朗，同時叫停以色列在加薩的戰爭屠戮。這背後的意思也很明白：以色列內塔尼亞胡政府不可以在巴以之戰未止息的情況下，再打伊朗。不過，內塔尼亞胡置若罔聞，他的野心和國策，是既要消滅哈馬斯、吞併巴勒斯坦，又要藉機打垮伊朗——這個它建「大以色列國」最大的障礙。這個障礙消除了，哈馬斯以及那些伊斯蘭武裝組織被消滅就不在話下，否則復國大計終成泡影。於是，以色列轟炸敍利亞的伊朗大使館，造成死傷，向伊朗宣戰。

對此，伊朗不能不反擊，不能不軍事報復，否則就是背叛教義信仰，喪失國格和民族尊嚴，無以立足世界。然而，只要一反擊報復，以色列、美國就會倒打一耙，反指「伊朗是一個恐怖主義個體，在中東地區煽動恐怖襲擊，進一步威脅以色列」，於是以色列就能「堂堂正正」地開打伊以戰爭，美國就可以支持以色列，甚至動用美國軍力打擊伊朗。

伊以戰爭現已發生，下一步是打成甚麼樣子？是小打、中打、大打？美以和伊朗各自的戰略目標是甚麼？大致可以估計的是，以色列最想大打，打徹底；伊朗是被迫應戰；美國是又被拖進去，故美國國防部長奧斯汀說，以色列空襲伊朗大使館前沒有通知華府，美國很被動。