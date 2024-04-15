美國拉攏日本和菲律賓舉行三邊峰會，逗得兩個嘍囉心花怒放。日本首相岸田文雄在美國國會演說固然阿諛奉承，奴相十足，菲律賓總統小馬可斯更是受寵若驚，洋洋自得。白宮國家安全委員會發言人柯比不打自招，聲稱美日菲合作不是針對任何一個國家，中國沒有理由將此次峰會視為威脅。這不正是此地無銀三百両嗎？美國挖空心思拉幫結派，在區內搞陣營對抗，不是針對中國又是針對誰？如此大費周章舉辦三邊峰會，難道只是貪好玩？

小日本一向依附強者，充當美國遏華打手並不奇怪，因為中國的崛起令其惶惶不可終日，所以選擇全面投向美國，無非想拉大旗作虎皮。而菲律賓甘願充當美國爪牙，擺出全面對抗中國的姿態，又是為了甚麼？小馬可斯聲稱美日菲合作將改變南海及區內局勢，未免太不自量力，有人稱之為國際政治的「井底之蛙」，可謂一語中的。美國拉攏菲律賓，只是利用其地理位置給中國增添一點麻煩，並不指望它能掀起多大風浪，小馬可斯竟想改變南海及區內局勢，也不撒泡尿照照自己有甚麼本事。

顯而易見，華盛頓之所以不斷拉幫結派，不理好醜但求就手，連菲律賓這種扶不起的阿斗也被奉為上賓，正是因為美國實力大不如前，無力獨自遏制中國，只好試圖以眾凌寡，有一個算一個。但不可不知，如今的南海已不是過去的南海，不管美日菲如何抱團，也無法改變區內的力量格局。在自己家門口，中國絕對有能力擊退任何敵人，即使美日菲一起上，也無法越過雷池一步，畢竟中國海空軍力量及各類導彈不只是擺設而已。

中國從來不會恃強凌弱，更無意發動戰爭，惟若是菲律賓不知好歹，自恃有美日撐腰而一再挑釁，中方最後不得不出手。國防部新聞發言人說，中方從不以大欺小，但也絕不會任憑菲方無理取鬧，在捍衞國家主權安全問題上，中國軍隊一向說到做到。話已至此，如果小馬可斯還聽不明白，那就只能怪自己太過愚笨。

老實說，對付菲律賓這種小角色，中國根本不必動用大傢伙，只需幾艘海警船就足以應付。若是美日膽敢介入，中方只好放手一搏，務求一舉解決問題。正所謂，養兵千日，用在一時，這些年中國軍力突飛猛進，解放軍厲兵秣馬，也該是真正亮劍的時候了。