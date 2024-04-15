2023年9月，美國終於迎來了第一條高速鐵路，開業至今約半年，成效如何？答案是它已成了奪命利器，正頻頻撞死人。若由試業期間開始算起，直到本文執筆之時，這條高鐵已奪去了一百多條人命，最嚴重的時期，在9星期內便造成9人亡故。假如靈魂當真不滅，在這條鐵道兩旁，如今恐怕是布滿了亡者的哀怨與嘆息！

公道地說來，美國高鐵列車下的亡魂，大部分都是自殺所致，因交通意外造成的，固然亦有，但只屬少數。在其他地方，尤其是中國內地，高鐵列車是封閉式建設，外人很難走進軌道，故即使有人想跳路軌自殺，也很難成功。偏生在號稱最先進的美利堅國，高鐵的建設卻無法跟上時代，很多路段都是開放式設計，路軌旁可以有汽車，也可以有路人。列車、汽車與行人相互混雜，你中有我，我中有你，外面的人不論是有意無意，一旦進入路軌，很容易便會丟掉性命。

為何美國高鐵不能以封閉形式建設？原因有很多，但最重要的一點，就是莫財。偌大的美利堅國，如今是外強中乾，對外軍事援助烏克蘭、菲律賓等國，可以一擲千金，看來十分風光與神氣。實際上，山姆大叔早已阮囊羞澀，有苦就只有自己才知道。

要興建封閉式軌道，須耗費大量建築成本，更要擴大徵路徵地的範圍，美國地方政府根本付不起如此高昂的代價，故只能將就將就，把高鐵建成這樣一副不倫不類的樣子。

正因為這條高鐵在某些路段須停下來，讓其他車輛通過；在某些跨河的路段，更要讓船隻先行，因此車速已大大減慢。如今列車還經常因撞死人而要暫時停駛，看來這樣的一條高鐵，會快將成為廢鐵。