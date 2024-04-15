伊朗為了報復大使館遭以色列襲擊，果真向以國進行攻擊，發射了上百枚導彈與無人機，造成一定程度的損害；伊朗旋即表示軍事行動已結束，但若以色列繼續「犯錯」，他們也會展開新一波的行動。而以色列也揚言一定會回應伊朗的攻擊，總理內塔尼亞胡的決定成為全球焦點。

在人類史上，從來沒有兩個核武國家直接用熱兵器對敵過，而以色列與伊朗都是傳聞中擁有核武的國家，這兩個國家的軍事行動若是升溫，一旦演變成核武對抗，就可能導致第三次世界大戰爆發！而局勢之所以會發展到這般危險的境地，完全就是美國不負責任的作為導致的結果。

以色列在加薩的胡作非為，美國不僅無力遏制，還成為幫兇，不斷提供以色列各種支援，讓內塔尼亞胡恣意進行種族滅絕行動，這已讓美國過往標榜的「世界警察」形象蕩然無存，成為以色列爸爸手下的鷹犬。而在以色列攻擊伊朗大使館後，美國非但沒有譴責以色列，還繼續表達堅定支持，要求伊朗克制！這種毫無是非拉偏架的做法，完全違背普世價值，露出了美國毫無公理正義、只追求自身利益的真面目。

若美國在第一時間拒絕給予以色列強力支援，加薩的局面不會如此糟糕；若伊朗大使館遇襲後，美國嚴正指斥並要求以色列認錯道歉，則後續情況不會演變到不可收拾。現在伊朗雖然結束了攻擊行動，但以色列必然會報復，若雙方愈演愈烈，全人類或將無辜捲入一場本來不應發生的戰禍。

要解決中東的問題，關鍵就在美國，美國若願意擔負起身為世界強權的責任，就可以很快讓局面重歸穩定；但若美國仍是首鼠兩端、投鼠忌器，或許人類末日的倒數計時，已經悄悄開始了。